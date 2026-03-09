Ramazan'ın yarısına kadar 30 bin kişi iftar çadırlarında iftarını açtı

İnsan odaklı sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği anlayışı doğrultusunda pek çok sosyal proje, yatırım ve faaliyete imza atan Büyükşehir Belediyesi, huzur, rahmet, bereket ve dayanışma ayı olan Ramazan’da da iftar çadırları ile vatandaşlara el uzatarak dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi.

Merkezde, Kayseri Hunat Camii yanında ve Eskişehir Bağları’nda oluşturduğu iki iftar çadırı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi yanındaki belediye yemekhanesini de iftar yemeği için tahsis ederek vatandaşların iftar etmesine imkân tanıyan Büyükşehir, Ramazan-ı Şerif’in birlik ve dayanışma dolu bu güzel atmosferine ortak oldu.

Büyükşehir, 30 Bini Aşkın Kişiye Ulaşarak Yürekleri Isıttı

İftar soframıza hoş geldiniz yazısı ile konuklarını iftar çadırında karşılayan Büyükşehir Belediyesi, her gün kurduğu gönül sofrası ile huzur ayı Ramazan’da yürekleri ısıttı. Ramazan’ın yarısı geride kalırken, gönül sofralarında 30 bini aşkın vatandaşa hizmet veren Büyükşehir, Ramazan’ın ruhuna uygun olarak vatandaşları buluşturdu, birlik ve dayanışmaya ortam hazırladı.

İhtiyaç sahipleri başta olmak üzere herkese açık olan iftar çadırları, vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor.