Ramazan kolileri 229 liradan başlıyor

 Ramazan'a günler kala ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kolileri de hazırlanmaya başladı. Temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu koliler 229 liradan başlıyor. 

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  • 20.03.2023 17:46
  • Güncelleme: 20.03.2023 17:46
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Ramazan kolileri 229 liradan başlıyor

11 ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kaldı. Müslümanlar ilk orucu 23 Mart Perşembe günü tutacak. Müslümanlar oruç ibadetine hazırlanırken bir taraftan da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kolisi fiyatlarını araştırmaya başladı. Marketlerde ve internet üzerinden satışa sunulan koliler marka, ürün adedi ve ürün miktarına göre değişiklik gösteriyor. Zincir marketlerde yardım kolisi 229 liradan başlıyor ve 450 liraya kadar yükseliyor.

229 liralık ramazan kolisinin içinde bulunan ürünler şöyle: 1 kilo pilavlık pirinç, 1 kilo pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kilo şeker toz şeker, 1 kilo un, 500 gram makarna, 500 gram spaghetti makarna, 750 gram iyotlu sofra tuzu, 65 gram kremalı tavuk çorbası, 65 gram kremalı tavuk çorbası, 500 gram siyah çay, 830 gram domates salçası.

429 liralık ramazan kolisinin içinde bulunan ürünler şöyle: 1 kilo Pilavlık Pirinç, 1 kilo kırmızı mercimek,1kilo koçbaşı nohut, 1 kilo pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı 1 kilo şeker toz şeker, 1 kilo un,500 gram burgu makarna, 500 gram irmik, 500 gram yüksük makarna, 500 gram spaghetti makarna,750 gram iyotlu sofra tuzu, 74 gram ezogelin çorbası, 65 gram kremalı tavuk çorbası, 60 gram tavuk bulyon, 500 gram siyah çay, 830 gram domates salçası, 700 gram, haşlanmış bezelye 700 gram haşlanmış nohut 700 gram haşlanmış fasulye, 100 gram türk kahvesi, 98 gram puding, 200 gram lüks zeytin.

Hayırseverler, içeriğini kendisinin belirlediği yardım kolisi de hazırlatabiliyor.

1ha

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