Ramazan kolileri 499 lira ve 799 lira arasında satılıyor

Ramazan ayının gelmesiyle ramazan kolileri market raflarında yerini almaya başladı. Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve ramazan alışverişi için hazırlanan kolilerin fiyatları ise bir süpermarketten alınan rakamlara göre 499,95 TL ve 799,95 TL arasında satılıyor.

Buna göre 499 lira 95 kuruşluk satışa sunulan ramazan kolisinde: 1 kg un, 1 litre ayçiçek yağı, 500 gram burgu makarna 500 gram spagetti makarna, 500 gram yüksük makarna, 2 adet 70 gram erişteli yoğurt çorbası, 830 gram domates salçası, 750 gram sofra tuzu, 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg pilavlık bulgur, 1 kg toz şeker, 500 gram siyah çay bulunurken, 799 lira 95 kuruşluk ramazan kolisinin içinde ise; 1 kg un, 1 litre ayçiçek yağı, 2 adet 500 gram burgu makarna, 500 gram spagetti makarna, 500 gram yüksük makarna, 500 gram irmik, 2 adet 70 gram erişteli yoğurt çorbası, 60 gram tavuk suyu bulyon, 830 gram domates salçası, 750 gram iyotlu sofra tuzu, 700 gram haşlanmış nohut, 700 gram haşlanmış fasulye, 700 gram haslanmış bezelye, 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg pilavlık bulgur, 1 kg, 1 kg koçbaşı nohut, 1 kg toz şeker, 500 gram siyah çay, 100 gram Türk kahvesi, 500 gram binbirdem, 98 gram kakaolu puding bulunuyor.