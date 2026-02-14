Ramazan Kolisi Fiyatlarındaki Artış ve Emeklinin Alım Gücü

2018 Yılında Alım Gücü

2018 yılında emeklilere verilen 1000 TL bayram ikramiyesi ile alınabilecek Ramazan kolileri şu şekildedir:

- Klasik Koli (59,9 TL): 16 adet

- Süper Koli (59,9 TL): 16 adet

- Mega Koli (69,9 TL): 14 adet

- Lüks Koli (99,9 TL): 10 adet

Bu dönemde emekliler, aldıkları ikramiye ile önemli miktarda gıda kolisi alabiliyorlardı.

2025 Yılında Durum

2025 yılında bayram ikramiyesi 4000 TL'ye yükselmiş olsa da, koli fiyatları da önemli ölçüde artmıştır:

- Klasik Koli (369 TL): 10 adet

- Süper Koli (629 TL): 6 adet

- Mega Koli (799 TL): 5 adet

Bu durumda, klasik koli alım gücü %37,5 oranında düşerken, mega koli alım gücü %64 azalmıştır.

2026 Yılında Alım Gücü Daha da Düşüyor

2026 yılına gelindiğinde koli fiyatları daha da artmıştır:

- Klasik Koli (499 TL): 8 adet

- Süper Koli (799 TL): 5 adet

- Mega Koli (1099 TL): 3 adet

2018’de 14 adet mega koli alınabilirken, 2026’da bu sayı sadece 3’e düşmüştür. Bu, %78’lik bir alım gücü kaybını göstermektedir.

Fiyat Artış Oranları

Fiyat artış oranları şu şekildedir:

- Klasik Koli: 2018'de 59,9 TL, 2026'da 499 TL (Artış oranı: %733)

- Mega Koli: 2018'de 69,9 TL, 2026'da 1099 TL (Artış oranı: %1472)

- Bayram İkramiyesi: 2018'de 1000 TL, 2026'da 4000 TL (Artış oranı: %300)

2018-2026 karşılaştırması, bayram ikramiyesinin nominal olarak artmasına rağmen, gıda kolileri için gereken miktarın çok daha fazla arttığını göstermektedir. Emeklilerin alım gücü yarıdan fazla erimiş, temel gıda ürünlerine erişim zorlaşmıştır. Bu durum, ekonomik gerçeklerin ve emeklilerin yaşam standartlarının ne denli olumsuz etkilendiğinin bir göstergesidir.

Bayram ikramiyelerinin, emeklilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artırılması gerektiği açıktır. Bu sayede emeklilerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaları ve bayramları daha huzurlu geçirmeleri sağlanabilir.