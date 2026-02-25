  • Haberler
  • Gündem
  • Ramazan kolisi ve gıda ürünlerine yönelik denetimler sürüyor

Ramazan kolisi ve gıda ürünlerine yönelik denetimler sürüyor

Kayseri'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Ramazan ayında Ramazan kolisi ve tüketiminin artması beklenen gıda ürünlerinin imalat ve satışını yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Ramazan kolisi ve gıda ürünlerine yönelik denetimler sürüyor

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında Ramazan kolisi ve tüketiminin artması beklenen gıda ürünlerinin imalat ve satışını yapan işletmelere yönelik denetimlerin devam ettiği bildirildi. 
Yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda kontrolörleri tarafından Ramazan ayında Ramazan kolisi ve tüketiminin artması beklenen gıda ürünlerinin imalat ve satışını yapan işletmelere yönelik etkin denetimlerimiz devam etmektedir” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Bağ Kültürü Müze Olarak Yaşayacak
Kayseri Bağ Kültürü Müze Olarak Yaşayacak
Kayseri'de 'Vergi Haftası' Ziyaretleri
Kayseri'de 'Vergi Haftası' Ziyaretleri
Hukukçu Onaç, 'Meliha Keskin ablamız için her şeyi yapmaya açığız'
Hukukçu Onaç, “Meliha Keskin ablamız için her şeyi yapmaya açığız”
Bu kez 'Ben Kullanıcıyım' dedi ama 15 yıl cezadan kurtulamadı
Bu kez 'Ben Kullanıcıyım' dedi ama 15 yıl cezadan kurtulamadı
Başkan Yalçın Gençlerle Ramazan Söyleşisinde
Başkan Yalçın Gençlerle Ramazan Söyleşisinde
Vali Gökmen Çiçek, Kahraman Jandarmalarla İftar Sofrasında Buluştu
Vali Gökmen Çiçek, Kahraman Jandarmalarla İftar Sofrasında Buluştu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!