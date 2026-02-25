Ramazan kolisi ve gıda ürünlerine yönelik denetimler sürüyor

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında Ramazan kolisi ve tüketiminin artması beklenen gıda ürünlerinin imalat ve satışını yapan işletmelere yönelik denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda kontrolörleri tarafından Ramazan ayında Ramazan kolisi ve tüketiminin artması beklenen gıda ürünlerinin imalat ve satışını yapan işletmelere yönelik etkin denetimlerimiz devam etmektedir” denildi.