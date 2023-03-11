Ramazan ne zaman başlayacak?

 Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte 11 ayın sultanı Ramazan'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bu sene mart ayına denk gelen Ramazan ayının ilk sahuruna 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

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  • 11.03.2023 12:03
  • Güncelleme: 11.03.2023 12:04
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Ramazan ne zaman başlayacak?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ramazan ayı için geri sayım başladı. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen mübarek Ramazan ayının hangi gün başladığı merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayı, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Hz. Muhammed'e (sav) Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı tarihtir. Ramazan ayının ilk sahuruna oruç tutmak isteyen vatandaşlar 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkacak. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 

21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü olarak idrak edilecek. 

KADİR GECESİ

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ‘bin aydan daha hayırlı’ olduğu belirtilmiştir. Müslümanlar için önemli olan Kadir gecesi bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi: 20 Nisan 2023 Perşembe, 
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma, 
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi, 
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar. 

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

21 Nisan Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü son bulacak. Arife günü ise 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Yarım gün tatil olan arife günü ile birlikte Ramazan Bayramı tatili hafta sonuyla birlikte 3,5 gün oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı da, Ramazan bayramının son günüyle birleşiyor.

1ha

Kayseri Gündem
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