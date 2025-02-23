Ramazan Öncesi Kayseri Camileri Tertemiz

Melikgazi Belediyesi olarak ilçe genelinde rutin olarak temizlik çalışması yapıldığını ve yaklaşan Ramazan Ayı dolayısıyla camilerde özel bir temizlik yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Camilerimizin temiz olmasına önem veriyoruz. Sosyal belediyecilik kapsamında vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için hassas davranıyoruz. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayında ilçe halkımızın ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapmaları için camilerimizde dezenfeksiyon, halı yıkama ve temizlik çalışmaları başlattık. Rutin olarak yapılan temizlik çalışmalarımıza ilçe genelinde devam ediyoruz. Ramazan öncesi cami içinde her yer özenle temizlenirken, iç ve dış olmak üzere tam teşekküllü bir çalışma yapıldı. Temizlik işlemlerimiz camilerimizde rutin olarak sürdürülecek. Ramazan ayının huzur içinde geçirilebilmesi için üzerimize düşen görevleri büyük bir özveriyle tamamlıyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ramazan Ayı’nın öncelikle ilçemize, ilimize, ülkemize ve İslam alemine hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.