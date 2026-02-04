Ramazan Öncesi Kayseri Dışında, Ette Sabit Fiyat Ayarı: Kıyma 480 TL'de Sabitlendi

Ramazan ayında özellikle gıda ve et fiyatlarında meydana gelen artışlara engel olabilmek için bir kısım devlet kurumlarının subvanse ve desteği ile fiyat sabitleme uygulamasına gidiliyor.

Et ürünleri fiyatları ile ilgili Ramazan ayı boyunca Et ve Süt Kurumunun desteği ile Ankara, İstanbul başta olmak üzere bir kısım yaygın marketlerle anlaşmalar yapılarak kıyma'nın kilogram fiyatı 480 TL'den, dana kuşbaşının fiyatı da 520'TL'den sabitlenerek satışı yapılacak.

Et ve et ürünleri bakımından önemli bir kesim merkezi olan Kayseri ise Et ve Süt Kurumu'nun böyle bir desteği olmadığı için Ramazan boyunca eti fahiş fiyattan, 700 lira ortalamasından yiyebilenler yemeye devam edecek.

Ramazan boyunca ucuz et konusunda Et ve Süt Kurumu ile ilgili Kayseri'den bir talep olmadığı için mi, yoksa Et ve Süt Kurumunun Kayseri'ye böyle bir desteği olmadığı için mi Kayseri fahiş fiyatlardan et tüketmek zorunda kalıyor. Bu oldukça merak konusu.

Anlaşmalı marketler, yerel marketler ve oluşturulabilecek tanzim satış mağazaları veyahutta devletin tarım Kredi marketlerinde Ramazan boyunca sabit fiyattan ucuz et satmak mümkünken, Kayseri'de böyle bir çabanın olmayışı halkın tepkisiyle karşılaşıyor.

Özellikle CHP'li Belediyelerin yönettiği kentlerin bir kısmındaki Ramazan boyunca sabit fiyatlı et satış uygulamasının Kayseri gibi muhafazakar bir kentte uygulamaya konulmuyor olması terettüt ve tepkiyle karşılanıyor.