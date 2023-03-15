Ramazan pidesi fiyatları yüzde 67 arttı

Oruç ayı Ramazan 23 Mart 2023’te başlıyor. İlk oruca sayılı günler kala iftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyat tarifesi de belirlendi. Geçen seneye göre sade pidenin gramajı düşürülürken fiyatların ise büyük oranda arttığı bilgisine ulaşıldı. Geçtiğimiz yıl 5 liradan satılan sade pide 8 liraya, 9 liradan satılan yumurtalı pide 15 liraya yükseldi.

Fırıncılar ve Uncular Odası’nın teklifi Kayseri Ticaret Odası komisyonunun onayı ile belirlenen bu senenin Ramazan pidesi fiyat tarifesi şu şekilde;

Sade Ramazan pidesi (320 gram): 8 TL,

Susamlı Ramazan pidesi (320 gram): 12,5 TL,

Yumurtalı susamlı pide (320 gram): 15 TL,

Yumurtası ve susamı müşteriye ait pide pişirme (320 gram): 10 TL,

Malzemeleri müşteriye ait peynirli ve kıymalı pide pişirme (320 gram): 6 TL.

Geçen seneki Ramazan pidesi fiyatları ise şu şekildeydi;

Sade Ramazan pidesi (320 gram): 5 TL,

Susamlı Ramazan pidesi (320 gram): 7,50 TL,

Yumurtalı susamlı Ramazan pidesi (320 gram): 9,00 TL,

Yumurtası ve susamı müşteriye ait pide pişirme (320 gram): 6 TL.