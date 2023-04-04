Ramazanda beslenme nasıl olmalı?

 Ramazan ayında uzun süren açlık, kan şekerinde belirgin düzeyde düşmelere sebep oluyor. Bu yüzden kan şekerini düzenlenmesi için orucu hurma ile açmanın daha iyi olacağını ifade eden Diyetisyen Mehmet Emre Kahraman, 'Hurmanın magnezyum, lif kısımlarından ve kan şekerini düzenleyici etkisinden yararlanmış oluruz. En az 2,5 litre suyu aralıklı şekillerde sahura kadar içmek daha faydalı olur' dedi.

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  • 04.04.2023 17:55
  • Güncelleme: 04.04.2023 17:55
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Ramazanda beslenme nasıl olmalı?

Beslenme şeklinden saatlere, yenen yemeğin çeşidinden hareket miktarına kadar birçok şeyin değiştiği Ramazan’da kişilerin yeni döneme uygun alışkanlıklar geliştirmesi önemli. Ortalama 14 saat oruç tuttuktan sonra sıvı ihtiyacının karşılanması için en az 2 litre suyu aralıklı olarak tüketmenin gerekli olduğunu belirten Diyetisyen Mehmet Emre Kahraman, “Ramazanda orucumuzu açarken hurma ile açmak daha iyi olur. Hurmanın magnezyum, lif kısımlarından ve kan şekerini düzenleyici etkisinden yararlanmış oluruz. Zeytinle açanlarda oluyor ama hurma ile açınca kan şekerini biraz daha dengede tutmuş oluruz. Gün boyu sıvı tüketemediğimiz için akabinde 1 bardak su kullanabiliriz. Çorba olarak da tavuk çorbası gibi daha çok protein değeri yüksek olan çorbalar hazırlayabiliriz. Çorbanın ardından tekrar 1 bardak su içip, vücudun sıvı ihtiyacını karşılamış oluruz. Protein kaynaklı bir çorba tükettiysek sebze yemekleri tercihimiz olabilir. Eğer çorba protein kaynaklı değilse etli, sebzeli yemek tüketilebilir. Bu süreçte ramazan pidesine dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ramazan pidesini tüketmek istiyorsak iftarda tüketelim. Sahurda tüketmemiz açlık kısımlarımızı kontrol etmemizi biraz daha zorlaştırır ve susamamızı aktifleştirir. Tam buğdaylı ekmekleri tüketmek daha doğru olur. İftar ardından yaklaşık 30 dakikalık bir yürüyüş yapılabilir. Yürüyüşten sonra tatlı tüketebiliriz. Hafta 2 defa sütlü tatlılar tercih edebiliriz. Eğer şerbetli bir tatlı tüketirsek bunun yanında sütlü besinler kullanırsak kan şekerini dengede tutmuş oluruz. En az 2,5 litreyi suyu aralıklı şekillerde sahura kadar içmek daha faydalı olur. Şeker ilavesiz komposto tüketmemiz daha yararlı olur. Kompostoya bal ekleyerek bu şeker kısmını biraz daha aktifleştirmiş olabiliriz. Sahurda da günlük bir yumurta tüketmemiz gerekir. Yumurta protein yüklü olduğu için tok tutar. Peynirleri yağsız veya az yağlı olarak tüketmemiz açlık ve susama merkezlerini yönetmede oldukça etkindir. Eğer kişi sindirim problemleri yaşıyorsa rezene çayları tüketilebilir.  Sahura kalkılmasını önemli. Sahura kadar uyanık kalmayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Kilo vermek istiyorsak da uyku kısmına dikkat etmemiz gerekir. Uyku düzenimiz bozulduğunda kilo verme sorunları da yaşayabiliriz. Soğuk su tüketilmesini de önermiyoruz. Soğuk su tüketiminin arından mide spazmları ve sırtta ağrılar yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

1ha

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