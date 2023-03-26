Ramazanda tahine talep arttı

Tok tutucu özelliğinin olmasından dolayı ramazan ayının vazgeçilmezi olan tahine ramazanda talep arttı.

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  • 26.03.2023 14:10
  • Güncelleme: 26.03.2023 14:10
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Ramazanda tahine talep arttı

Ramazan ayında sahurun vazgeçilmez yiyeceği tahin, katmerlerde bol bol kullanılmaktadır. Susamdan ve doğal olarak üretilen tahin sıcak sıcak satışı yapılıyor. Bol kalorili olan tahinin tok tutucu özelliğinin olduğunu belirten Çerez 38 Firma Sahibi Mehmet Akbaş, “Katmerlerde de kullanılan tahinimiz ağırlıklı olarak ramazanda tüketilir. Kalorisi çok olduğu için tok tutucu özelliğe sahiptir. Tahini biz yüzde 100 susamdan elde ediyoruz. Ama fıstık ve birçok üründen de tahin yapılmaktadır. Ramazan kampanyası yaptık o yüzden 1 kilogram tahin bizde 69,90 lira. Geçen sene tahin 45-50 lira civarındayken bu sene 70 liradan satışını yapıyoruz. Kayseri halkı katmeri çok seviyor, tahinin tok tutucu özelliği olduğu için ramazanda tahine talep çok fazla. Ayrıca 2 çay kaşığı tahinde yarım kilo et kalorisi bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

1ha

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