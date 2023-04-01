Ramazanın vazgeçilmezi cevizli baklava

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan sofralarının vazgeçilmezleri tatlılar olmaya devam ediyor. Cevizli baklavanın fiyatını geçen seneyle sabit tuttuklarını belirten Çerez 38 Firma Sahibi Mehmet Akbaş, ramazan ayı boyunca da cevizli baklavayı 69,90 liradan satmaya devam edeceklerini söyledi. 

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  • 01.04.2023 12:20
  • Güncelleme: 01.04.2023 12:20
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Ramazanın vazgeçilmezi cevizli baklava

Ramazan ayında tutulması farz olan oruç ibadeti imsak vaktinde başlıyor ve akşam ezanına kadar devam ediyor. Tutulan oruç vakti de bölgeden bölgeye ve ilden ile değişiklik gösteriyor. Ramazanda bu yıl ortalama 14 saat oruç tutacağız. İftar sofralarını süsleyen tatlılar, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan da vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. Bazı firmalar, maliyetler artmasına rağmen cevizli baklavanın fiyatını sabit tutmayı tercih etti. 

Cevizli baklava fiyatlarını geçen seneye göre maliyet artsa da sabit tuttuklarını açıklayan Çerez 38 Firma Sahibi Mehmet Akbaş, “Ramazanla birlikte tatlıya rağbet biraz daha artıyor. Cevizli tatlı çeşitleri yapıyoruz. Tatlının kilosunu 69,90’dan satıyoruz. Ve bu fiyatlarla ramazan boyunca Kayseri halkına hizmet vereceğiz. Bu fiyatlar geçen senenin rakamları. Maliyet artsa da fiyatlarımızı değiştirmedik” ifadelerini kullandı.

1ha

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