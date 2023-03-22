Ramazanın vazgeçilmezi hurma ve hoşaflık ürünler tezgâhlarda yerini aldı

 Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma ve hoşaflık ürünlere ilgi arttı. Tezgâhlarda yerini alan hurma ve hoşaflık ürünlerin geçen seneye göre fiyatı yüzde 10-15 civarında arttı. 

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  • 22.03.2023 17:25
  • Güncelleme: 22.03.2023 17:25
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Ramazanın vazgeçilmezi hurma ve hoşaflık ürünler tezgâhlarda yerini aldı

Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma ve hoşaflık ürünler tezgâhlardaki yerini aldı. Geçen seneye göre hurma fiyatlarında yüzde 10 ile 15 arasında artışın olduğunu söyleyen Çerez 38 Firma Sahibi Mehmet Akbaş, “Geçen seneye göre hurma fiyatlarında yükseliş var, tüm ürünlerde olduğu gibi. Hurma fiyatları 35 ila 160 lira arasında değişiyor. İran hurması, Kudüs hurması, Medine hurması olmak üzere hurma çeşitleri elimizde mevcut. Örf ve adetlerimiz gereği orucumuzu hurmayla açıyoruz. Hurmaya talep var. Depremden dolayı insanlar biraz tedirgindi. Ama şu an Ramazan yoğunluğu var” ifadelerini kullandı. 

‘HOŞAF BESİN DEĞERİ YÜKSEK BİR ÜRÜN’

Hoşaflık ürünlerin çoğunlukla yerli olmasından dolayı fiyatların çok fazla artmadığını dile getiren Akbaş, “Hoşaflık olarak sarı üzüm, kuru kayısı, kuru erik ve incir çeşitlerimiz mevcuttur. Ürün fiyatı çeşitlerine göre değişmektedir. Sarı üzüm 50 lira, hoşaflık kayısı 60, incir 70 liradan başlıyor. Geçen seneye göre hoşaflık ürünlerimizde çok bir artış söz konuş olmadı. Geçen sene 50 liraya satmış olduğumuz ürün bu sene 60-65 lira arsında. Ürünlerimiz yerli ürünler olduğu için çok fazla artış olmadı. Hoşafın besin değeri yüksek bir ürün, bizler de sahur ve iftarda tüketilmesini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

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