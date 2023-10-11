RATEM Başkanı Şerbetçioğlu, 'Korsan yayın yapan kişilerle mücadele etmemiz gerekiyor'

'Aklıma Bir Fikir Geldi' temasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) işbirliği ile korsanla mücadele çerçevesinde panel düzenlenecek. Panel öncesi Kayseri Gazeteciler Cemiyetine ziyareti sırasında konuşan Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Şerbetçioğlu, 'herkes kafasına göre radyo veya televizyon açıyor. Bir bilgi birikimi olmadan RTÜK'e ya da herhangi bir cemiyete kurumsal olarak kaydolmayan korsan yayın yapan kişilerle mücadele etmemiz gerekiyor' dedi.

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  • 11.10.2023 19:50
  • Güncelleme: 11.10.2023 19:50
RATEM Başkanı Şerbetçioğlu, 'Korsan yayın yapan kişilerle mücadele etmemiz gerekiyor'

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Şerbetçioğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile yaptığı görüşmenin ardından yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kayseri Gazeteciler Cemiyetini de ziyaret eden RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Şerbetçioğlu burada yaptığı konuşmasında, "RATEM, 752 tane üyesi ile birçok ulusal radyo ve televizyon kuruluşu üyesinin bulunduğu bir meslek örgütüdür. İdari ve mali açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetimine tabi ve bizim asli görevimiz üyelerin lisanslama takiplerini yaparak, kamuya açık alanlardan lisanslama yapıp buradan topladığı parayı üyelerine dağıtmak. Bununla ilgili de bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile birlikte çalıştığımız ‘Aklıma Bir Fikir Geldi’ yarışma projemiz var. Bu yarışma da iletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine yönelik bir yarışma. Burada korsanla mücadele ile fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili bir farkındalık oluşturmak ve bir bilinç oluşturmak anlamında bu sene Aklıma Bir Fikir Geldi Yarışmasının 13.’sünü düzenliyoruz. Geçtiğimiz 5-6 sene öncesinden başlayarak da bu yarışmanın hem duyurumu hem yarışmada gazete, dergi, tasarım alanında ödül alan eserlerin de sergileri ile birlikte önemli katılımcıların olduğu bir panel konferans düzenliyoruz. Yarın saat 13.30’da sergi açılışımızla birlikte Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde konferans salonunda olacağız” ifadelerini kullandı. 

Korsan yayınların arttığını anlatan RATEM Başkanı Şerbetçioğlu, “Genelde RTÜK ile yaptığımız programlarda bütün üyelerimizin şikayet ettiği olayın ‘korsan yayıncılık’ olduğunu görmekteyiz. Korsan yayın inanılmaz artmaya başladı. herkes kafasına göre radyo veya televizyon açıyor. Bir bilgi birikimi olmadan RTÜK’e ya da herhangi bir cemiyete kurumsal olarak kaydolmayan korsan yayın yapan kişilerle mücadele etmemiz gerekiyor. Valimizle olan görüşmemizde de iletişim bakanlığında bir kaydı bulunmayan kuruluşları herhangi bir organizasyona davet edilmemesi gerektiğini konuştuk”  şeklinde konuştu.

1ha

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