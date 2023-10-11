RATEM korsanla mücadele için panel düzenleyecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) işbirliği ile korsanla mücadele çerçevesinde 'Aklıma Bir Fikir Geldi' temasıyla düzenlenecek olan 13. Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması öncesinde Kayseri'de 'Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku' konulu panel düzenlenecek.

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  • 11.10.2023 14:22
  • Güncelleme: 11.10.2023 15:20
RATEM korsanla mücadele için panel düzenleyecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) işbirliği ile korsanla mücadele çerçevesinde ‘Aklıma Bir Fikir Geldi’ temasıyla düzenlenecek olan 13. Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması öncesinde Kayseri’de ‘Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku’ konulu panel düzenlenecek.

Yarışma ve panel öncesinde Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde (KGC) düzenlenen basın toplantısına RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetçioğlu, RATEM Yönetim Kurulu Üyeleri, KGC Başkanı Metin Kösedağ, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

KGC Başkanı Metin Kösedağ, RATEM’in meslek açısından büyük önemi olduğunu ve yapılan çalışmalarla önemli işlere imza atıldığını belirterek, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnun olduklarını söyledi.

RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetçioğlu ise yarışma öncesinde korsanla mücadelenin önemi açısından panel düzenleneceğini söyleyerek, “Üyesi olmaktan gurur duyduğum Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Bugün RATEM Yönetim Kurulu olarak buradayız. RATEM, 752 tane üyesi ile birçok ulusal radyo ve televizyon kuruluşu üyesinin bulunduğu bir meslek örgütüdür. İdari ve mali açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetimine tabi ve bizim asli görevimiz üyelerin lisanslama takiplerini yaparak, kamuya açık alanlardan lisanslama yapıp buradan topladığı parayı üyelerine dağıtmak. Bununla ilgili de bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile birlikte çalıştığımız ‘Aklıma Bir Fikir Geldi’ yarışma projemiz var. Bu yarışma da iletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine yönelik bir yarışma. Burada korsanla mücadele ile fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili bir farkındalık oluşturmak ve bir bilinç oluşturmak anlamında bu sene Aklıma Bir Fikir Geldi Yarışmasının 13.’sünü düzenliyoruz. Geçtiğimiz 5-6 sene öncesinden başlayarak da bu yarışmanın hem duyurumu hem yarışmada gazete, dergi, tasarım alanında ödül alan eserlerin de sergileri ile birlikte önemli katılımcıların olduğu bir panel konferans düzenliyoruz. Yarın saat 13.30’da sergi açılışımızla birlikte Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde konferans salonunda olacağız” dedi.

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İHA

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