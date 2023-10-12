RATEM, Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku Paneli düzenledi

Düzenlenen panelin açılış konuşmasında açıklamalar yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Fikrî mülkiyet haklarıyla yani bir nevi hırsızlıkla alakalı konuşuyoruz, kul hakkına bu kadar değer veren, hırsızlığın ne kadar kötü olduğunu bilen Kayseri’de bu konunun haykırılıyor oluşunu oldukça değerli buluyorum. Bu programlar sayesinde konuştukça farkındalığımız artıyor, aslında korsanın ne kadar büyük bir suç olduğunu bu farkındalıklar sayesinde tekrar tekrar görüyoruz” dedi.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafınca ‘Aklıma Bir Fikir Geldi’ temasıyla Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması’yla Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku üzerine panel düzenlendi. ERÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Hakan Aydın, RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetçioğlu, panel konuşmacıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Açılış konuşmalarının ardından RATEM Bilişim Genel Müdürü Yusuf Gürsoy’un moderatörlüğüyle, ERÜ Öğretim Üyesi Onur Önürmen, Televizyon Programcısı Kübra Par, RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Hamurcu, Kültür-Turizm Uzmanı Hakan Evrim Tütüncü ve Yargıtay 7’nci Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu’ndan oluşan konuşmacılarla panel düzenlendi. Panel, ‘Telif Hukuku’ üzerine konuşulmasının ardından soru-cevap etkinliğiyle tamamlandı.

‘HIRSIZLIK KONUSUNUN KAYSERİ’DE HAYKIRILIŞI ÇOK DEĞERLİ’

Telif Hukuku konusunun bir nevi hırsızlıkla ilişkili olduğunu ve böylesine önemli bir konunun Kayseri’de haykırılıyor oluşunun değerli olduğunu söyleyen Vali Gökmen Çiçek, “Bu program, özellikle bir fikirle yola çıkan, bütün dezavantajlara rağmen Anadolu’nun ortasında fikri icraata dönüştüren, ‘Aklıma Bir Fikir Geldi’ adı altıyla düzenlenen etkinlikten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Fikrî mülkiyet haklarıyla yani bir nevi hırsızlıkla alakalı konuşuyoruz, kul hakkına bu kadar değer veren, hırsızlığın ne kadar kötü olduğunu bilen Kayseri’de bu konunun haykırılıyor oluşunu oldukça değerli buluyorum. Bu programlar sayesinde konuştukça farkındalığımız artıyor, aslında korsanın ne kadar büyük bir suç olduğunu bu farkındalıklar sayesinde tekrar tekrar görüyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun; yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte, “İnşallah benzer doğal afetler yaşamadan sağlık sıhhat içerisinde eğitim-öğretim faaliyetleri ve buna benzer kaliteli programlarla sizlerle beraber olmak istiyoruz. Bu bağlamda RATEM’e, emeği geçen herkese, katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Pandemi ve yaşanan deprem felaketiyle birçok eğitim-öğretim faaliyetinin ve nitelikli insan kaynağı sağlanmasında büyük kısıtlamalar oluştuğunu vurgulayan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Hakan Aydın, “Önce pandemi; sonrasında ülkemizde yaşanan deprem felaketi, bu tarz katma değerli etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik kapasitemizi kısıtladı. 20233-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle yüz yüze eğitime başlamamızla birlikte bu konudaki potansiyelimizi yeniden hayata geçirme kararı almış bulunmaktayız. Gerek bugünkü etkinlik gerekse 29 Ekimdeki etkinlik, Nazlı Çelik tarafından verilecek olan Türkiye’de İletişim ve Medya Etiği başlıklı açılış dersiyle bu sürece güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Bugünkü etkinlik, iletişim fakültemizin misyonuna iki önemli alanda katkı sağlıyor. Birincisi; kitle iletişimi ve işleyişinin yarattığı sorunları anlama çabasıdır. İkincisi de kitle iletişiminin iletkenliği ve profesyonel doğasıdır. Bizler sadece sorunları anlama çabası içerisinde değil; aynı zamanda alanın teknik ve profesyonel sorunlarıyla ilgileniyor ve alanda nitelikli insan kaynağı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de burada telif hukuku meselesine odaklanarak bu gerçekleştirmiş olacağız. RATEM’in bugünkü etkinliği ve yarışmaları, iletişim ve medya üretimine teşvik ederek nitelikli insan kaynağı yetiştirme çabalarımızı destekliyor. Bu bağlamda RATEM’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

RATEM’in işleyişi, temel gayesi ve sektördeki yeri hakkında bilgiler paylaşan Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetçioğlu, “RATEM, TRT dahil 752 üyesi bulunan ve bu yılla birlikte 24’ncü yılı olan, 5816 sayılı kanuna dayalı kurulmuş bir meslek birliğidir. RATEM’in asli görevi, yayıncı kuruluş üyelerinin hak takibini yapmak, korumak ve üyelerine dağıtmaktır. Bununla beraber RATEM’in sektörümüzün gelişmesinde gerek üniversitelerle gerek Turizm Bakanlığı iş birliğiyle RATEM Akademisi oluştu. RATEM Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Kurumunu oluşturarak mesleki standartlarını belirledik ve bu standartlarımız Resmî Gazete’de yayınlandı. RATEM; kurgu yönetmenliği, yardımcılığı, görüntü yönetmenliği gibi mesleklerin standartlarını RATEM belirlemektedir” şeklinde konuştu.