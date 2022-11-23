Raylı sistem enerjisi, rüzgar ya da güneşten sağlanabilir

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Ulaşım A.Ş’den brifing aldı. Raylı sistem araçlarında kullanılan elektriğin, rüzgar ya da güneş santrallerinden üretilmesi işi masaya yatırıldı. Otobüs İşletmesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Ulaşım Planlama ve Raylı Sitemler Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve Ulaşım A.Ş. yetkilileri katıldı. Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut tarafından Başkan Büyükkılıç’a raylı sistem hatlarında kullanılmak üzere RES ve GES gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin sunum yapıldı.

Raylı sistemde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ile ilgili yapılan çalışmaların önemine işaret eden Büyükkılıç, sürecin takipçisi olacağını belirterek geleceğe temiz çevre bırakmanın önemini vurguladı. Daha gelişmiş ulaşım yatırımları için gayret gösterdiklerini ifade etti. Yapılan çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür eden Büyükkılıç, ulaşımda Kayseri’yi daha konforlu, daha gelişmiş ve daya uygun hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Toplantıda, ayrıca Büyükkılıç’a ulaşıma yönelik diğer çalışmalar hakkında da bilgi verildi. 24 yeni KAYBİS istasyonu için alt yapı çalışmalarının hızlandırılması talimatı veren Büyükkılıç, uygulamaya girmesi beklenen Türkiye kartın toplu ulaşıma entegrasyonunda gelinen son durum hakkında bilgi aldı.