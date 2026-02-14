Raylı Sistemde yerlileştirme hamlesi

Türkiye’nin raylı sistemler ekosistemini buluşturan ve TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ev sahipliğinde Kocaeli’de gerçekleştirilen etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., kurduğu stantta faaliyetleri, yerlileştirdiği raylı sistem ürünleri gibi standı ziyaret edenlere bilgiler sundu. Organizasyon kapsamında yerli tedarikçi üreticilerle birebir temas kurulurken, yerelleştirilebilecek ürünlerin incelenmesi ve sektördeki yeni teknolojilerin değerlendirilmesi sağlandı.

Kamu, sanayi ve akademiyi aynı platformda buluşturan forumda yatırım, AR-GE, teşvikler, mevzuat, yerli üretim ve işletmeci perspektifleri ele alınırken; sektörde sürdürülebilir iş birlikleri ve güçlü tedarik zincirlerinin oluşturulmasına yönelik önemli temaslar gerçekleştirildi. Özellikle yerli üretim kapasitesinin artırılması, tedarik süreçlerinin güçlendirilmesi ve raylı sistem teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılması konuları öne çıktı.

Yerlileştirme Çalışmaları Kararlılıkla Sürüyor

Kayseri Ulaşım A.Ş.’de başlatılan yerlileştirme çalışmaları kapsamında satın alma süreçlerinin iyileştirilmesi, yerli tedarikçi ağının genişletilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik projeler devam ediyor.

Şirket, yerlileştirme faaliyetleri sayesinde hem ülke ekonomisine katkı sağlamayı hem de raylı sistemler alanında sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Canbulut: “Yerli Üretim Stratejik Önceliğimiz”

Metro İstanbul moderatörlüğünde Antalya, İzmir ve Ankara yöneticilerinin katıldığı panelde konuşan Kayseri Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut, ülkemizdeki yerlileştirme potansiyeli, verimlilik, dijitalleşme ve Kayseri’de raylı sistemde yerlileştirilen ürünler hakkındaki görüşlerini katılımcılara paylaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde yürütülen yerlileştirme çalışmalarının şirketin temel stratejik hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Canbulut, “Şirketimizde ülke ekonomisini güçlendirmek, satın alma süreçlerini iyileştirmek, tedarikçi bulma süreçlerini kolaylaştırmak ve tedarik zincirini daha sağlıklı hale getirmek amacıyla yerlileştirme faaliyetlerini yürütmekteydik. Bu kapsamda düzenlenen bu organizasyonla yerli tedarikçilerimiz ile bir araya gelerek dışa bağımlılığın azaltılmasına daha da güç katmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk yüzde yüz yerli düşük tabanlı raylı sistem aracını kullanan belediyenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu hatırlatan Canbulut, yerlileştirme kapsamındaki tüm alanlarda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Canbulut ayrıca, yerlileştirilmesi planlanan ürünlere ilişkin çalışmaların belirlenen prosedür çerçevesinde yürütüldüğünü ve yerli üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik adımların devam edeceğini kaydetti.

Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin, yerli ve milli üretim vizyonu doğrultusunda raylı sistemler sektöründe teknoloji geliştirme, tedarik zinciri yönetimi ve sürdürülebilir üretim alanlarında çalışmalarını önümüzdeki dönemde daha da ileriye taşıması hedefleniyor.