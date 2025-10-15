Raylı Sistemlerin Enerji Geleceği: ASPİLSAN Enerji’nin Vizyonu

Toplantıda, yerli ve milli teknolojilerin raylı sistemlerin enerji altyapısındaki rolü üzerinde duruldu. ASPİLSAN Enerji’nin geliştirdiği batarya ve enerji depolama çözümleri katılımcılara tanıtıldı. Katılımcılar, şirketin yenilikçi ürünlerini inceleyerek raylı sistemlerde güvenilir ve sürdürülebilir enerji kullanımı hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Raylı sistemlerin geleceğinde enerji çözümleri kritik bir rol üstleniyor. Geliştirdiğimiz tüm ürünlerin yerli ve milli olması, bizim için yalnızca bir tercih değil, aynı zamanda ülkemize karşı sorumluluğumuzdur. Yerli üretim sayesinde sürdürülebilir çözümler sunuyor, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Üretim süreçlerimizde kaliteyi öncelikli hale getiriyor, raylı sistemlerin enerji ihtiyaçlarına güvenilir, uzun ömürlü ve verimli çözümler sağlıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Özdemir, ASPİLSAN Enerji’nin yalnızca bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarını gözeterek çalıştığını belirtti. Ayrıca, küresel ölçekte rekabet edebilecek ürünler geliştirmeyi, ihracat potansiyelini artırmayı ve Türkiye’yi enerji teknolojilerinde dünyanın öncü merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Kalite odaklı çalışmalarıyla hem savunma sanayinde hem de raylı sistemlerde güvenin simgesi olmaya devam ettiklerini ifade eden Özdemir, gençlere, şehre ve ülkenin teknoloji vizyonuna yatırım yapma kararlılıklarını dile getirdi.

Programın ardından, ASPİLSAN Enerji’nin raylı sistemlere yönelik geliştirdiği çözümler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, tesis gezisi ile katılımcılar, firmanın üretim süreçleri ve teknolojik altyapısı hakkında kapsamlı bilgi edindi.

ASPİLSAN Enerji, raylı sistemler için geliştirdiği enerji çözümleriyle sektörün sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlamaya ve Kayseri’deki yatırımlarıyla Türkiye’nin teknoloji üssü vizyonunu desteklemeye devam ediyor.