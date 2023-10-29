Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Doldu Taştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon eserlerinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri Gastronomi Günleri dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Adeta muhteşem bir insan selini ağırlayan millet bahçesi, ilgiden doldu taştı.

PAYLAŞ
  • 29.10.2023 14:22
  • Güncelleme: 30.10.2023 09:11
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Doldu Taştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon eserlerinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri Gastronomi Günleri dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Adeta muhteşem bir insan selini ağırlayan millet bahçesi, ilgiden doldu taştı.

Kayseri’nin daha da yaşanabilir, yeşil alanı fazla, konforunun yüksek olmasını öte yandan ise kadim şehrin her yönüyle Türkiye ve dünyaya tanıtılması için gece gündüz çalışmalar yapan, projeler üreten Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılında kapılarını açan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde vatandaşların ilgisi ile karşılandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve büyükşehir belediyesinin önemli ve sosyal hayata dönük projelerinden Türkiye’deki en büyük ve gelişmiş millet bahçelerinden birisi olan 1 milyon metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 1 milyon 250 bin metrekarelik şehrin ortasındaki muhteşem manzarası ile yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, kapılarını açmasıyla ile birlikte çifte sevince ortak oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda halka hizmete başlayan ve aynı süreçte Kayseri Gastronomi Günleri etkinliğine ev sahipliği yapan millet bahçesi, hem bayram coşkusunu hem de gastronomi heyecanına vatandaşları ortak etti. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılacak olan Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayserililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Millet bahçesinin açılmasından memnuniyet duyan vatandaşlar ilgiyle millet bahçesini ve etkinlikleri ziyaret etti, etkinliklere ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne Kayserililerin ilgisi yoğun oldu.

27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde Kayseri Gastronomi Günleri etkinliği ile vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde, gastronomi dünyasının birbirinden ünlü şefleri gösteri şeklinde yemeklerini yaparak hünerlerini sergiledi. Kayseri mutfağının anlatıldığı ve tanıtıldığı etkinlikte, pek çok atölye çalışması, gösteri, panel, söyleşi, sempozyum ve tiyatro gösterileri gerçekleşerek gastronomi dünyası vatandaşla buluşmuş oldu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İş verenlerle iş arayanlar buluştu

İş verenlerle iş arayanlar buluştu

JAK, Erciyes'in zirvesine tırmandı

JAK, Erciyes'in zirvesine tırmandı

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Doldu Taştı

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Doldu Taştı

Kültepe'den cumhuriyetin 100. yılına 4 bin 200 yıllık armağan

Kültepe'den cumhuriyetin 100. yılına 4 bin 200 yıllık armağan

Gastronomi Günleri Gala Programı Yapıldı

Gastronomi Günleri Gala Programı Yapıldı

'Koca Yusuflar' Cumhuriyetin 100. yılında geçit töreninde

'Koca Yusuflar' Cumhuriyetin 100. yılında geçit töreninde

Çok Okunanlar
1
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

4
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

5
'Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor'

‘Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor’

6
Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
HAMAS'tan dünyaya çağrı!

HAMAS'tan dünyaya çağrı!

Sinan Chef'ten İsrail ve Amerikan ürünlerine boykot çağrısı

Sinan Chef’ten İsrail ve Amerikan ürünlerine boykot çağrısı

DAHA FAZLA
Vali Çiçek: 'Türkiye'nin yeni yüzyılına adım attığımız bugün her zamankinden daha çok çalışmalıyız'

Vali Çiçek: 'Türkiye'nin yeni yüzyılına adım attığımız bugün her zamankinden daha çok çalışmalıyız'

Talas, 100. yılı dünyanın en büyük Türk bayrağıyla karşıladı

Talas, 100. yılı dünyanın en büyük Türk bayrağıyla karşıladı

Develi Belediye Spor – Spor Toto: 1-3

Develi Belediye Spor – Spor Toto: 1-3

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Yönetimde Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizde yer alacak'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: “Yönetimde Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimizde yer alacak”

Spor A.Ş.'den 1000 kişilik cumhuriyet koşusu

Spor A.Ş.'den 1000 kişilik cumhuriyet koşusu