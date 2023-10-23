Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 'Gastronomi Günleri' heyecanı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, lezzetin anavatanı Kayseri'de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 3 gün sürecek Gastronomi Günleri düzenleneceğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 23.10.2023 09:54
  • Güncelleme: 23.10.2023 15:31
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 'Gastronomi Günleri' heyecanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, lezzetin anavatanı Kayseri’de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 3 gün sürecek Gastronomi Günleri düzenleneceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, köklü tarihi ve değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın zenginliği mutfağına da yansıyan Kayseri’de çok özel bir etkinliğe imza atacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik Kayseri’nin vizyon projesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 3 gün sürecek olan Gastronomi Günleri gerçekleştirileceğini duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri’miz, pastırma, sucuk ve mantı gibi dünyaca ünlü lezzetleri, zengin yemek kültürü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne girmişti. Kendisini gastronomi dalında da ispatlayan şehrimizde bu alanda çalışmalarımız da sürüyor” dedi.

Kentin mutfağı, millet bahçesine taşınacak

Kentin mutfağının 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne taşınacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Sucuk ve pastırmayla yapılan pek çok yemek, mantı, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, yağlama, çemen, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzete sahip zengin mutfağımızı tüm dünyaya tanıtıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 27, 28 ve 29 Ekim günlerinde 3 gün boyunca etkinliklerimiz olacak. Kentin mutfağı adeta Millet Bahçemize taşınacak” diye konuştu.

Lezzetin anavatanında Gastronomi Günleri

Başkan Büyükkılıç, Gastronomi Günleri kapsamında ünlü şefler, yerel işletmeciler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, paneller, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel lezzetler, tanıtımlar, ikramlar, gastroshowlar, sportif etkinlikler ve sürpriz konukların olacağını ifade etti.

Ev hanımları maharetlerini konuşturacak

Gastronomi Günleri’nde ‘Ev Hanımları Yöresel Yemek Yarışması’ da düzenleneceğini duyuran Büyükkılıç, ev hanımlarının hünerlerini sergileyeceğini, yarışmada birinci olan kadına yarım altın, ikinci olana çeyrek altın ve üçüncü olana da mutfak robotu ile ödül verileceğini belirtti.

Ünlü şefler, 50’yi aşkın yerel işletmeci ve 30 kadın kooperatifi

Başkan Büyükkılıç, etkinliğe, gastronomi dernekleri, üniversite gastronomi kulüpleri, kamu kurum ve kuruluşları, 50’yi aşkın yerel işletmeci ve 30 kadın kooperatifinin katılacağını söyledi.

Elif Korkmazel ve Esat Özata’nın sunumuyla Cüneyt Asan, Harun Dönmez, Eyüp Kemal Sevinç, Hazer Amani, Murat Bozok, Süleyman Engin, Doğa Çitçi, Rafet İnce, Sefa Oktay Kılıç, Zeki Açıköz gibi ünlü şeflerin katılacağını ifade eden Büyükkılıç, ayrıca Ender Saraç ve Rabia Özaslan’ın sağlıklı beslenme söyleşileri gerçekleştireceğini duyurdu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesine girmişti

Gastronomi şehri olarak da dünya çapında adından söz ettiren lezzetin anavatanı Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın belediye bünyesinde oluşturduğu UNESCO Komisyonu komitesinin ‘Tarihten Kültüre Lezzetler Diyarı’ sloganı ile uzun ve özverili çalışmalar sonucu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dâhil edilmişti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Fatih Erbakan: 'Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisiyiz'

Fatih Erbakan: 'Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisiyiz'

Erciyes OSB'nin Yeni Yönetimi belli oldu

Erciyes OSB’nin Yeni Yönetimi belli oldu

Milli sporcu Buket Kaya trafik kazasında yaşamını yitirdi

Milli sporcu Buket Kaya trafik kazasında yaşamını yitirdi

Pelüş bebek üreterek başladılar, fabrika kurmak istiyorlar

Pelüş bebek üreterek başladılar, fabrika kurmak istiyorlar

Filistin Yürüyüş Kafilesi İskenderun'a Ulaştı

Filistin Yürüyüş Kafilesi İskenderun’a Ulaştı

Kayseri OSB, 90 milyon TL'lik asfaltı 53 Milyon TL'ye mâl etti

Kayseri OSB, 90 milyon TL'lik asfaltı 53 Milyon TL'ye mâl etti

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

3
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

4
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

5
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

6
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altın tüm zamanların rekor seviyesinde'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Altın tüm zamanların rekor seviyesinde”

YRP Genel Başkanı Erbakan: '2024 yerel iktidarın ardından 2028'de de merkezî iktidar olacağız'

YRP Genel Başkanı Erbakan: “2024 yerel iktidarın ardından 2028’de de merkezî iktidar olacağız”

DAHA FAZLA
CHP'den tezkere tepkisi: Yabancı asker demek, işgal demektir

CHP’den tezkere tepkisi: Yabancı asker demek, işgal demektir

Talas Millet Bahçesi Hızla İlerliyor

Talas Millet Bahçesi Hızla İlerliyor

Trafik kazasında yaşamını yitiren milli sporcu Buket Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren milli sporcu Buket Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şirintepe Mahallesinin kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi'nde sona doğru

Şirintepe Mahallesinin kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi'nde sona doğru

Mavi yeşil bir dünya için yarıştılar

Mavi yeşil bir dünya için yarıştılar