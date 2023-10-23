Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 'Gastronomi Günleri' düzenlenecek

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 3 gün sürecek olan Gastronomi Günleri gerçekleştirilecek. Etkinliğe, gastronomi dernekleri, üniversite gastronomi kulüpleri, kamu kurum ve kuruluşları, 50’yi aşkın yerel işletmeci ve 30 kadın kooperatifi katılım sağlayacak.

KENTİN MUTFAĞI, MİLLET BAHÇESİ’NE TAŞINACAK

Kentin mutfağının Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne taşınacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Sucuk ve pastırmayla yapılan pek çok yemek, mantı, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, yağlama, çemen, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzete sahip zengin mutfağımızı tüm dünyaya tanıtıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 27, 28 ve 29 Ekim günlerinde 3 gün boyunca etkinliklerimiz olacak. Kentin mutfağı adeta Millet Bahçemize taşınacak. Ünlü şefler, yerel işletmeciler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, paneller, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel lezzetler, tanıtımlar, ikramlar, gastroshowlar, sportif etkinlikler ve sürpriz konuklar olacak.

Gastronomi Günleri’nde ‘Ev Hanımları Yöresel Yemek Yarışması’ da düzenleneceğini duyuran Büyükkılıç, ev hanımlarının hünerlerini sergileyeceğini, yarışmada birinci olan kadına yarım altın, ikinci olana çeyrek altın ve üçüncü olana da mutfak robotu ile ödül verileceğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, etkinliğe, gastronomi dernekleri, üniversite gastronomi kulüpleri, kamu kurum ve kuruluşları, 50’yi aşkın yerel işletmeci ve 30 kadın kooperatifinin katılacağını söyledi.

Elif Korkmazel ve Esat Özata’nın sunumuyla Cüneyt Asan, Harun Dönmez, Eyüp Kemal Sevinç, Hazer Amani, Murat Bozok, Süleyman Engin, Doğa Çitçi, Rafet İnce, Sefa Oktay Kılıç, Zeki Açıköz gibi ünlü şeflerin katılacağını ifade eden Büyükkılıç, ayrıca Ender Saraç ve Rabia Özaslan’ın sağlıklı beslenme söyleşileri gerçekleştireceğini duyurdu.