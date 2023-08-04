Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde İnceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan çalışmaları inceledi.

PAYLAŞ
  • 04.08.2023 13:21
  • Güncelleme: 04.08.2023 15:37
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde İnceleme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapılan çalışmaları inceledi.

Başkan Büyükkılıç’a Kayseri’nin vizyon projelerinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki inceleme esnasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile daire başkanları eşlik etti. Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak millet bahçesi içerisine dikimi yapılacak olan nilüfer çiçeklerini de inceleyerek, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile ilgili son durum hakkında bilgiler aldı. Türkiye’nin ikinci büyük millet bahçesi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde son aşamaya gelinen çalışmaları inceleyen ve burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, millet bahçesinin bir ay sonra Kayserililerle buluşacağını belirterek; “Yüzümüz gülüyor, sona yaklaşıyoruz. Millet bahçesindeyiz. İsmine yakışır şekliyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Türkiye’mizdeki ikinci büyük millet bahçesi olarak biliniyor. İnşallah kısa bir süre sonra hemşehrilerimizle buluşacak. İnşallah bir ay içerisinde halkımızla buluşacağına inanıyorum” dedi.

Millet bahçesinin 1 milyon 260 bin metrekarelik bir alana sahip olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç; “Burada yeşili oran itibariyle en çok olan, etkinlik alanlarıyla, değişik spor alanlarıyla 1 milyon 260 bin metrekarelik bir millet bahçesinden söz ediyoruz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla gününü geçirebileceği bir ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Allah’ın izniyle bir ay sonrasında vatandaşlarımızın burada rahatlıkla etkinliklerden yararlanacağı bir ortamı göreceklerine inanıyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde İnceleme

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde İnceleme

Evin bahçesinde kenevir bulunan şahıs yakalandı

Evin bahçesinde kenevir bulunan şahıs yakalandı

Jandarma çeşitli suçlardan aranan 432 şahsı yakaladı

Jandarma çeşitli suçlardan aranan 432 şahsı yakaladı

Atık suların yüzde 5.2'si yeniden kullanılıyor

Atık suların yüzde 5.2'si yeniden kullanılıyor

Büyükşehir'den Eğitime Destek

Büyükşehir'den Eğitime Destek

Büyükşehir'den kırsala 40 km'lik asfalt yol

Büyükşehir'den kırsala 40 km'lik asfalt yol

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayıp üniversite öğrencisi Ahmet Enes Tekin'in cenazesi defnedildi

Kayıp üniversite öğrencisi Ahmet Enes Tekin’in cenazesi defnedildi

Felahiye'de 17'nci Sıtmapınar Şenliği düzenlenecek

Felahiye’de 17’nci Sıtmapınar Şenliği düzenlenecek

DAHA FAZLA
Melikgazi'den gece boyu temizlik mesaisi

Melikgazi'den gece boyu temizlik mesaisi

Belediye İşçilerinden Başkan Öztürk'e Zam Teşekkürü

Belediye İşçilerinden Başkan Öztürk'e Zam Teşekkürü

Başkan Palancıoğlu Çalışmaları Değerlendirdi

Başkan Palancıoğlu Çalışmaları Değerlendirdi

Milletvekili Cıngı'dan Gençlere Üniversite Tercih Tüyoları

Milletvekili Cıngı'dan Gençlere Üniversite Tercih Tüyoları

Başkan Çolakbayrakdar: 'Örnek proje, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Örnek proje, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun'