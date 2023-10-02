Recep Uçar: 'Bugün kazanmaya yakın olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum'

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, 0-0 berabere kaldıkları RAMS Başakşehir maçının ardından yaptığı değerlendirmede, 'Bugün kazanmaya yakın olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum' dedi.

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  • 02.10.2023 23:20
  • Güncelleme: 03.10.2023 06:10
Recep Uçar: 'Bugün kazanmaya yakın olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, 0-0 berabere kaldıkları RAMS Başakşehir maçının ardından yaptığı değerlendirmede, “Bugün kazanmaya yakın olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kayserispor, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında ağırladığı RAMS Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Benim için de birçok sebepten dolayı özel bir maçtı ama şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Toplamda 19 sene geçirdiğim Başakşehir Kulübüne karşı oynanan maç benim adıma da özel bir maçtı. Onlara bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Şehrimizi için takımımız için özel bir maçtı. Kazanmayı da çok istiyorduk. Bunu da açıkçası seyreden herkese hissettirdiğimizi düşünüyorum. Maça coşkulu ve arzulu başladık. Maçın başlarında bulduğumuz tartışmalı penaltı pozisyonu, genel olarak daha çok ikili mücadeleleri kazanan, ceza sahası içerisinde pozisyon üreten bizim olduğumuzu düşünüyorum. İlk yarının sonlarına doğru farklı bir ortaya koydular. Galatasaray maçında ortaya koydukları gibi bir oyun bekliyorduk. Onunu neticesinde oyunda taktiksel dokunuşlarda yaparak ikinci yarı önde oynamayı istedik. Bunun karşılığını da zaman zaman aldık. Thiam’ın ikinci yarının başında kaçırdığı pozisyon maçın en net pozisyonuydu. Gol olsaydı bizim adımıza oyun farklı yere gidebilirdi. Birçok parametrede rakipten belirli oyunlarla üstün oynadığımız maç. Bir türlü finali yapamadık. Başakşehir iyi oyunculardan kurulu bir takım. Her şeye rağmen bugün kazanmaya yakın olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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İHA

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