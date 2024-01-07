Recep Uçar: 'Finalleri yapabilsek farklı olacak'

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Sivasspor maçının ardından, Finalleri yapabilsek farklı olacak dedi.

PAYLAŞ
  • 07.01.2024 17:10
  • Güncelleme: 07.01.2024 18:08
Recep Uçar: 'Finalleri yapabilsek farklı olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Sivasspor maçının ardından, "Finalleri yapabilsek farklı olacak" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, net pozisyonlar yakaladıklarını ancak finalleri yapamadıklarını söyledi. Alınan mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını kaydeden Uçar, "Aradan sonra evimizde oynayacağımız ilk maç Sivas maçı. Tabii mutlak mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanmıştık. Rakibimizde bir teknik adam değişikliği olmuştu. Bu sene bizim yeni teknik adamla çıktığımız beşinci maç. Bunların hepsi ayrı motivasyon getiriyor rakip takıma. Maça baktığımızda ilk yarı aslında topa sahip olan taraf bizdik, rakibin önemli silahı geçişlerdi. Nitekim ilk geçiş pozisyonda yaptığımız bireysel hatalar ve şanssız bir şekilde kendi kalemize attığımız gole geriye düştüğümüz maç. Karşılık verdik, devreye girdik. İkinci yarıdaki oyunla aslında daha az pozisyon verdiğimiz, memnun olduğum bölüm. Girdiğimiz net pozisyonlar var. Finalleri yapabilsek farklı olacak. Rakibimiz kaliteli oyunculardan oluşuyor. Atamadığımız pozisyonlar neticesinde savunma arkasına atılan toplarla ağır cezalandırılıyoruz. Üzgünüm mağlup olduk, kendi evimizde. Şunu net söyleyebilirim ki bu takım nasıl bundan çok kısa bir zaman önce 7 maçlık periyotta 6 galibiyet 1 beraberlik alarak ciddi başarılar elde ettiyse bu iki mağlubiyetin üstesinden de gelecektir. En başta ben almamız gereken dersleri alacağız, oyuncularımızla Karagümrük maçına en iyi şekilde hazırlanmaya başlayacağız. Rakibimizi tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

Maçın sonuna verilen 6 dakikalık uzatmayı az bulan Uçar, "Bugüne kadar son 5 maçta hakemlerle alakalı konuşmadım, yine konuşmayacağım. Bu bir sitem değil, öğrenmek istiyorum. Bilgilendirme yaparlarsa sevinirim. Oyunun ikinci yarısında Cardoso’nun parmağının çıktığı bölümde oyun 2 buçuk dakika durdu, VAR’a giden penaltı pozisyonunda 4 dakika durdu. Değişiklikler var, başka pozisyonlar var. Hocamız 6 dakikayı nasıl hesapladı? Buna sığınmıyorum, bundan dolayı mağlup olduk demiyorum. Bana bilgilendirme yaparlarsa çok memnun olurum" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de yüzme antrenörü yetiştirilecek

Kayseri'de yüzme antrenörü yetiştirilecek

Başkan Çamlı, 'Bir maç nasıl provoke edilir bugün örneğini gördük'

Başkan Çamlı, “Bir maç nasıl provoke edilir bugün örneğini gördük”

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Büyükşehir'in sporcusu 'Türkiye Şampiyonu' oldu

Büyükşehir'in sporcusu 'Türkiye Şampiyonu' oldu

KVKK'da 'arka kapı' uyarısı

KVKK'da 'arka kapı' uyarısı

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

6
ERÜ'de Ameliyatlar artık 'Robot' ile Yapılacak

ERÜ'de Ameliyatlar artık 'Robot' ile Yapılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da Erdoğan'ın önceliği 'Genç Başkan'dan yana oldu

İstanbul'da Erdoğan'ın önceliği 'Genç Başkan'dan yana oldu

Yazar Yaşar Kaplan vefatının 1.yılında memleketinde anıldı

Yazar Yaşar Kaplan vefatının 1.yılında memleketinde anıldı

DAHA FAZLA
Kayseri, en yaşanabilir iller sıralamasında 14. Sırada

Kayseri, en yaşanabilir iller sıralamasında 14. Sırada

İYİ Parti'nin belediye başkan adayları belli oluyor

İYİ Parti’nin belediye başkan adayları belli oluyor

Recep Uçar: 'Finalleri yapabilsek farklı olacak'

Recep Uçar: 'Finalleri yapabilsek farklı olacak'

Bülent Uygun'dan transfer açıklaması

Bülent Uygun'dan transfer açıklaması

Kayseri'de 20 mahalle kadın muhtarlara emanet

Kayseri’de 20 mahalle kadın muhtarlara emanet