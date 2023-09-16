Recep Uçar: 'Harika bir 3 puan'

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, Harika bir 3 puan. Bu 3 puan inşallah daha sonraki maçlarda iyi sonuçlar için bir öncelik olsun. Emeği geçen oyuncularımı yürekten kutluyorum dedi.

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  • 16.09.2023 20:43
  • Güncelleme: 16.09.2023 22:22
Recep Uçar: 'Harika bir 3 puan'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Harika bir 3 puan. Bu 3 puan inşallah daha sonraki maçlarda iyi sonuçlar için bir öncelik olsun. Emeği geçen oyuncularımı yürekten kutluyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor, Gaziantep FK’yı 2-0’lık skorla mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, 3 puan için duyduğu mutluluğu ifade ederek futbolcularını kutladı. Maçın ikinci yarısında futbol şansının kendilerinden yana olduğunu belirten Uçar "Bu kadar zorlu bir süreçten geçen bir şehir için, benim de ilk maçım olduğunu varsayarsak aldığımız galibiyeti çok değerli buluyorum. Bundan dolayı ciddi efor koyan oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bizim adımıza çok değerli bir 3 puan olduğunu düşünüyorum. Çünkü; baktığımızda 5 gün önce başladığımız bir süreç. Sakatlarımızın olduğu, milli takımdan gelen oyuncularla çalışamadığımız, transfer tahtasının açılacağı Cuma günü belli oldu. Bugün bir çok soru işaretleriyle hazırlandığımız bir maçtı. Maça gelirsek farklı bölümleri olan bir maç olduğunu düşünüyorum. İyi başladığımız bir oyun, 5. dakikada bulduğumuz golle öne geçtik. Sonrasında Ramazan ile kaçırdığımız net pozisyon var. İlk 25 dakikalık bölüm beni tatmin eden bölümdü. 25’ten sonra kaleye kadar gidiyorduk ama final paslarını doğru kullanamadığımız için aslında geçişler yiyorduk. 25 ile 40 arası dengeli, onların da pozisyonları vardı. İkinci yarı ana stratejimiz biraz daha önde basmaktı. Genel olarak bunu arzuladık ama başaramadık. 45 ile 70 arası bölüm, kendi adıma antrenör şansı yüksek olan bir insan değilim ama kendi adıma o bölümde gol yememiz biraz rakip oyuncuların son vuruşları iyi yapamaması, kalecimizin iyi oynaması ama 45 ile 70 arası bölüm beni çok memnun etmeyen bölümdü. O bölümlerde oyunun berabere gelmemesi, geri düşmememiz açıkçası futbol şansının bizim yanımızda olduğunu söyleyebilirim. 70 ile 90 arası onlar yüklendi, duran toplar vardı ama bizim de ciddi geçişler yakaladığımız, değerlendiremediğimiz pozisyonların olduğu bölüm. Belki 70’lerde bulabilsek maçı kopartacaktık. Her bulamadığımızda rakibin direnci arttı. Bizim hamle gücümüz onlara göre biraz daha azdı ama ben de oyuna giren bütün oyuncularımın inanılmaz katkı sağladığını düşünüyorum. Sonuç olarak harika bir 3 puan. Bu 3 puan inşallah daha sonraki maçlarda iyi sonuçlar için bir öncelik olsun. Emeği geçen oyuncularımı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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