Recep Uçar: 'İnanılmaz anlamlı bir galibiyet'

Kayserispor Teknik Direktör Recep Uçar, Pendikspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, Son dakikalarda geçen hafta bize Trabzon'da galibiyeti getiren Bahoken ile bulduğumuz ikinci gol bizi inanılmaz mutlu etti. Bundan dolayı futbolcularımı yürekten kutluyorum. İnanılmaz anlamlı, şehrimiz için inanılmaz güzel bir galibiyet dedi.

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  • 10.12.2023 19:29
  • Güncelleme: 10.12.2023 19:36
Recep Uçar: 'İnanılmaz anlamlı bir galibiyet'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktör Recep Uçar, Pendikspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Son dakikalarda geçen hafta bize Trabzon’da galibiyeti getiren Bahoken ile bulduğumuz ikinci gol bizi inanılmaz mutlu etti. Bundan dolayı futbolcularımı yürekten kutluyorum. İnanılmaz anlamlı, şehrimiz için inanılmaz güzel bir galibiyet" dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında evinde karşılaştığı Pendikspor’u 2-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Maçtan önce hafta boyunca Pendikspor maçının önemi noktasında oyuncularımızı mümkün olduğunca uyandırmaya çalışmıştım. Bunun çok sebepleri vardı. Ligin ilk 8 maçta galip gelemeyen bir takım olmasına rağmen Pendikspor, son 6 maçta 2’si deplasman olmak üzere 3 galibiyeti vardı. Kadrolar elimize geldiğinde aslında Pendikspor’un nasıl bir oyun kurguladığı aşikardı. İlk yarı her ne kadar topa sahip olan takım biz olsak da bizim Ailton ile net pozisyonumuz var ama Pendikspor’un da 2 tane net pozisyonu var. Finalleri biraz erken yapmıştık. Son final tercihlerini daha iyi yapabilirdik. Ama ikinci yarıya başladığımızda biraz daha topa sahip olup, finalleri erken yapmamayı, rakibi biraz sallandırdıktan sonra sonuca gitmeyi hedeflemiştik. İkinci yarıda yine bizim ofsayt diye durduğumuz ama onların kaçırdığı bir pozisyon var. Neticesinde Ailton ve Thiam işbirliğiyle bulduğumuz golden sonraki bölümler kurgulamak istediğimiz bölümdü. Skor avantajıyla beraber biraz arkada kalmış gibi gözüksek de ciddi pozisyonlar yakalayan takım Kayserispor’du. Bunda taraftarımızın itici gücünün de etkisi olduğunu söyleyebilirim. Son dakikalarda geçen hafta bize Trabzon’da galibiyeti getiren Bahoken ile bulduğumuz ikinci gol bizi inanılmaz mutlu etti. Bundan dolayı futbolcularımı yürekten kutluyorum. İnanılmaz anlamlı, şehrimiz için inanılmaz güzel bir galibiyet" diye konuştu.

"Umarım hikayemizin sonu güzel biter"

Futbolcularına ve Kayseri camiasını teşekkürlerini ileten Uçar, "İnanın bu çocuklar inşallah güzel bir hikaye yazacak. Şu anda hikayemiz güzel gidiyor ama sonu güzel biten hikayeler daha güzel olur. Umarım bizim hikayemizin sonu da güzel biter" diye konuştu.

Pendikspor’un da kendisi için önemli bir yeri olduğunu sözlerine ekleyen Recep Uçar, "18 yaşında profesyonel ilk sözleşmemi imzaladığım, 5.5 yıl futbol oynayıp 3. Lig’de şampiyonluk yaşadığım, benim için çok değerli olan Pendik camiasına teşekkür etmek istiyorum. Bugün bu noktada olmamda büyük emekleri var. Bundan sonraki süreçte kendilerine can gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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