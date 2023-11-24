Recep Uçar: 'Ofans bölgesine 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz'

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, sarı kırmızılı takıma devre arasında transfer yapmayı istediklerini bunu da ofans bölgesine yapmayı planladıklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 24.11.2023 09:10
  • Güncelleme: 24.11.2023 10:05
Recep Uçar: 'Ofans bölgesine 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, sarı kırmızılı takıma devre arasında transfer yapmayı istediklerini bunu da ofans bölgesine yapmayı planladıklarını söyledi.

Kayserispor Kulübü’nün sosyal paylaşım sitesindeki hesabından taraftarların sorularını yanıtlayan teknik direktör Recep Uçar, devre arası transfer döneminde takviye yapmayı düşündüklerini söyleyerek, "Eğer bu şekilde devam edecek olursak, devre arası transfer döneminde çok fazla oyuncuya ihtiyacımız yok. Ümit ederim, Ocak ayı transfer tahtamız açılır. Ofans hattına belki 1-2 noktada transfer yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Kayserispor’un genel durumundan memnun olduğunu ifade eden teknik direktör Recep Uçar, zaman zaman rakiplere çok fazla geçiş pozisyonu vermekten de rahatsız olduğunu dile getirdi. Recep Uçar, "Takım oyunundan memnunum. Memnun olmadığım bölümler de var. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında skor 4-1 iken bu kadar verdiğimiz geçiş pozisyonlar beni memnuniyetsiz hissettirdi. Bilal ligin en çok top kurtaran ismi. Bu Bilal ve bizi sevindiriyor. Ama bir yandan da bu bizim için iyi bir istatistik değil. Verdiğimiz pozisyon sayısını azaltmamız lazım" açıklamasında bulundu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eşini darp etti, polisten kaçarken kaza yaptı

Eşini darp etti, polisten kaçarken kaza yaptı

16 yıl hapis cezası ve 18 ayrı suçtan araması olan kişi yakalandı

16 yıl hapis cezası ve 18 ayrı suçtan araması olan kişi yakalandı

Bakan Özhaseki 5.2'lik depreme Adıyaman'da toplantı sırasında yakalandı

Bakan Özhaseki 5.2’lik depreme Adıyaman’da toplantı sırasında yakalandı

Hulusi Akar: Nato'nun yenilenmesine karşı değiliz

Hulusi Akar: Nato'nun yenilenmesine karşı değiliz

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: 'Teşkilatlar ittifak liderlerinin kararına harfiyen uymak zorunda'

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: 'Teşkilatlar ittifak liderlerinin kararına harfiyen uymak zorunda'

Malatya depremi Kahramanmaraş'ta da hissedildi

Malatya depremi Kahramanmaraş’ta da hissedildi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

5
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KAYMEK'in 3'üncü Kitap Okuma Yarışması için kayıtlar sürüyor

KAYMEK'in 3'üncü Kitap Okuma Yarışması için kayıtlar sürüyor

Öğretmenler Günü'nde en anlamlı hediye

Öğretmenler Günü'nde en anlamlı hediye

DAHA FAZLA
Depremzede öğretmenler buluştu

Depremzede öğretmenler buluştu

Miniklerin kaleminden Öğretmen Sevgisi

Miniklerin kaleminden Öğretmen Sevgisi

Öğretmenler Gününde En Anlamlı Hediye

Öğretmenler Gününde En Anlamlı Hediye

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, 'İş gücüne katılım oranını arttırmamız gerekir'

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, “İş gücüne katılım oranını arttırmamız gerekir”

Boş arazide ağaca asılı ceset bulundu

Boş arazide ağaca asılı ceset bulundu