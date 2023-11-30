Recep Uçar: “Trabzonspor’a karşı kurguladığımız oyunu oynamak istiyoruz”

Hem hücumda hem de savunmada kurguladığımız oyunu sahaya yansıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Süper Ligde son çıktığı 5 maçı kaybetmeyen Kayserispor 14’üncü hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarına dün başlayan sarı kırmızılılar bugün kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Deplasmanda zor bir maça çıkacağız. Hem oyun hem de oyuncu gücü olan bir takım. Abdullah Avcı geldikten sonra 2 maçı da kazandılar. Bazen oyunlar onlar adına iyi gitmese de oyun planları var. Oyun değiştirebilecek kalitede oyuncuları var. Zor bir müsabaka. Biz en iyi şekilde hazırlanıp alabileceğimiz en iyi sonucu almak tek arzumuz olacak. Trabzonspor içeride de dışarıda da topa sahip olmak isteyen bir takım. Bizim maçta da muhtemelen topa sahip olmak isteyecekler. Biz Trabzonspor’a karşı kendimi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hem hücumda hem de savunmada kurguladığımız oyunu sahaya yansıtmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

CAROLE: ŞİMDİDEN BİR HEDEF KONULMAMALI

Lionel Carole ise, “Son dönemde iyi bir performansımız var. Son 5 maçtır yenilmiyoruz. Bu önemli maç öncesinde de çok iyi çalışacağız. Kendimiz geliştirmeye devam edeceğiz. Oradan iyi bir skor almaya çalışacağız. Maç maç bakmalıyız. Şimdiden bir hedef konulmamalı. Kazanabileceğimiz kadar puanları toplayıp bu takımın potansiyelini en üst seviyeye çıkartmak istiyoruz. Kendi performansıma gelecek olursa ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sahip olduğunuz oyuncu grubu ile birlikte bu doğrultuda yolumuza devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

ONURCAN PİRİ: ÖNEMLİ OLAN KAYSERİSPOR ARMASI

Onur Can Piri de açıklamasında, “Trabzonspor’a karşı zor bir maç olacak. Biz de kaybetmeyi sevmeyen bir aileyiz. Takımız demeyeceğim çünkü aileyiz. Zor maç, onunla ilgili analizleri yapıyoruz. Hocamız gereken şeyleri bize söylüyor. Biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Hafta sonu bütün çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. Şehir ve taraftar bizimle. Bu da bizim için çok önemli. İnşallah oradan puanlarla döneriz. Çünkü çok istiyoruz. Bütün puanlara da talibiz. Kaleci ekibi olarak çok iyi bir ortamımız var. Kim oynarsa başarılı olmasını istiyoruz. Takımın başarısı için çok önemli. Bilal çok iyi bir sezon geçiriyor. Ben bundan çok mutlu oluyorum. Kime görev verilirse önemli değil. Önemli olan Kayserispor arması. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Çok şükür ki bizim için de işler iyi gidiyor” dedi.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.