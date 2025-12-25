Reel kesim güven endeksi açıklandı

TCMB'nin Aralık ayı verilerine göre reel kesim güven endeksi yüzde 100,8 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 799 iş yerinin yanıtlarının derlenmesiyle elde edilen istatistiklere göre; Aralıkta mevsimsel etkilerden arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak yüzde 103,7 olurken mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksiyse 100,8 oldu.

Gelecek üç aylık süreç içerisinde üretim hacmi, mevcut mamul mal stokları, genel gidişat ve gelecek 3 aydaki toplam istihdam ile ilgili değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve son 3 aylık süreç içerisindeki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Gelecek üç aylık süreç içerisindeki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin yükseldiği gözlenirken 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi ise bir önce aya göre yüzde 0,5 puan azalarak yüzde 33’e geriledi.

Haber Merkezi

