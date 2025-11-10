Refik Karakuzay'dan Başkan Alan'a Ziyaret

Karakuzay ve yönetimi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Mustafa Alan tarafından misafir edildi. Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Karakuzay; Dernek Başkanlığı adaylığı noktasında bilgilendirme yaptı. Ekibini tek tek tanıttı ve destek istedi.

Refik Karakuzay ile 40 yılı aşkın bir süredir tanıştıklarını belirten Alan bir dönem aynı sektörde olduklarını abi – Kardeş gibi mesailerimiz, gezilerim, ticaretlerimiz oldu. Hiç incinmedik kırılmadık. Askine birbirimize hep fayda sağladık, Kayserimizi şehir dışında en iyi şekilde temsil ettik. Hatta Refik beye Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı faaliyetleri çerçevesinde ödül bile verdik. diye konuştu. Başarılar diledi.

Mustafa Alana güzel sözlerinden dolayı teşekkür eden Karakuzay, esnaf arkadaşların yoğun isteği üzerine bu göreve talip olduklarını belirtti. Sektörümüzün bekleyen bir çok sorunu var. Bu sorunlarını çözmek ve mesleği hak ettiği değere kavuşturmak için çalışacağız dedi.

"Dünyada her şey çok hızlı değişiyor. Biz de çağa ve değişime ayak uydurmak zorundayız. Amacımız Kayseri de Sarraflar ve Kuyumcularda bir değişim gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Bu tip görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu belirten Karakuzay şöyle devam etti. Önceki dönem başkanlar da Kayseri için çalıştılar, güçleri nisbetince sektör sorunlarına çare bulmak için mesai harcadılar, misyonlarını ortaya koydular ve görevleri bitince de görevi yeni başkana devir etiler. Onlara çok saygı duyuyor ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneğinde 490 üyemiz var. Kayseri’de aktif faaliyet gösteren 250 kadar işyerimiz mevcut. Sayımız az görünse de işlevimiz çok büyük. Kayserinin Finans Merkeziyiz.

Yıllardır bu sektörün içindeyiz sorunlarını biliyoruz ve çözümleri için Yönetime talibiz.

Göreve geldiğimizde ilk olarak.

* Sarraflar ve Kuyumcular arasında birlik beraberliği sağlayacağız. Sosyal faaliyetlerle meslektaşlarımızı kaynaştıracağız.

* Günümüz Dünyasın da yozlaşan meslek ahlakını tekrar yükseltip. Güzel uygulamalarıyla ön plana çıkan esnaflarımız ödüllendireceğiz.

* Büyük Türkiye vizyonunda, sektörel bazda diğer illere göre geride kalan Kayseri’mizin ön plana çıkmasının sağlanması noktasında gece gündüz çalışacağız, bunu için çalmadık kapım bırakmayacağız dedi.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaret tarafların dilek ve temennileri ile sonlandırıldı.