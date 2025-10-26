Refik Karakuzay'dan İlk Ziyaret AK Parti'ye: 'Değişim İçin Yola Çıktık, Ahilikle Güçleneceğiz'

“Bu Bir Bayrak Yarışı, Ahilikle Yol Alacağız”

Ziyarette konuşan Karakuzay, önceki dönem başkanlarına teşekkür ederek, sektörün sorunlarını bilen ve çözüm için yola çıkan bir ekip olduklarını vurguladı. “490 üyemiz var, herkes birbirini tanır. Bu camia küçük ama güçlü. Biz bu gücü birlik ve ticari ahlakla büyüteceğiz” dedi.

Yönetim kadrosunun 24 kişiyle sınırlı olduğunu belirten Karakuzay, yoğun ilgi nedeniyle herkesi dahil edemediklerini ancak toplumda takdir gören isimlerle güçlü bir liste oluşturduklarını ifade etti.

“Kayseri Sektörde Geri Kaldı, Biz Gece Gündüz Çalışacağız”

Karakuzay, Kayseri’nin kuyumculuk sektöründe diğer illere göre geri kaldığını belirterek, yenilikçi fikirlerle sektöre değer kazandıracaklarını ve Sarraflar Derneği’ni oda statüsüne taşımak için çalışacaklarını söyledi. “Çalmadık kapı bırakmayacağız” diyerek kararlılık mesajı verdi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ise ziyarette, “Biz Kayseri için varız. Kayseri her şeyin en iyisini hak ediyor” diyerek Karakuzay’a başarı dileklerini iletti.

Yaklaşık bir saat süren ziyaret, karşılıklı dilek ve temennilerle son buldu. Karakuzay’ın bu ilk adımı, sektörün geleceği için umut verici bir başlangıç olarak değerlendirildi.