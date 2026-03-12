Refüje çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Melikgazi İlçesi Kadir Has Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Araç motorunun yerinden çıktığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Refüje çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Kaza saat 15.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde meydana geldi. MK.’nin kullandığı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attıktan sonra tekrar yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü M.K. ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazalı araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

