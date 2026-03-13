  • Haberler
  • Gündem
  • Refüje çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Refüje çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Melikgazi İlçesi Kadir Has Bulvarı'nda dün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Araç motorunun yerinden çıktığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mesut Demirtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Refüje çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza dün saat 15:00 sıralarında Melikgazi İlçesi Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mesut Demirtaş’ın kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attıktan sonra tekrar yola düştü. Sürücü Demirtaş ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazalı araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mesut Demirtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İnovder, iftar yemeği organizasyonunda şehit ile gazi yakınlarını bir araya getirdi
İnovder, iftar yemeği organizasyonunda şehit ile gazi yakınlarını bir araya getirdi
Jandarma'dan operasyon: 2 milyon lira bedelli çek ele geçirildi
Jandarma’dan operasyon: 2 milyon lira bedelli çek ele geçirildi
Kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı
Kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı
Refüje çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Refüje çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Direksiyon başında cep telefonu kullanan 616 sürücüye cezai işlem
Direksiyon başında cep telefonu kullanan 616 sürücüye cezai işlem
120 Farklı Ülkeden Üniversite Öğrencileri İftarda Buluştu
120 Farklı Ülkeden Üniversite Öğrencileri İftarda Buluştu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!