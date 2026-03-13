Refüje çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza dün saat 15:00 sıralarında Melikgazi İlçesi Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mesut Demirtaş’ın kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attıktan sonra tekrar yola düştü. Sürücü Demirtaş ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazalı araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mesut Demirtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.