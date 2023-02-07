Refüje çarpan otomobil park halindeki aracın üzerine devrildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde refüje çarpan otomobil, park halindeki aracın üzerine devrildi.

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  • 07.02.2023 22:37
  • Güncelleme: 08.02.2023 12:43
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Refüje çarpan otomobil park halindeki aracın üzerine devrildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde refüje çarpan otomobil, park halindeki aracın üzerine devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi’nde meydana gelen kazada 01 EF 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak, yol kenarında park halindeki 38 FJ 270 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde yaralı olmadığı belirlenirken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu bir süre trafiğe kapattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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