Regaib Kandili bugün idrak edilecek

 Rahmet, bereket ve mağfiret aylarından üç ayların habercisi Regaib Kandili bugün idrak edilecek. 

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  • 26.01.2023 11:50
  • Güncelleme: 26.01.2023 11:50
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Regaib Kandili bugün idrak edilecek

İslam Alemi için rahmet, bereket ve mağfiret aylarından olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar başladı. Üç ayların habercisi olan Regaib Kandili ise bugün idrak edilecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Perşembe günü gün batımından Cuma sabahına kadar idrak edilen Regaib Kandili gecesinde, çokça tövbe, istiğfar ve dua etmek aynı zamanda nafile namaz kılmak çokça hayırlıdır. 

REGAİP KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR? 
 
Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli.
Peygamber Efendimiz (sav)’e salât ü selâmlar getirilmeli.
Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.
Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir?” gibi konular başta olmak üzere, hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
Günahlara tövbe ve istiğfar edilmeli.
Bol bol zikir okunmalı.
Müslümanlarla helalleşilmelidir. 
Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
Kişi, kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine dualar etmeli.
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı.
Kandil gecesi ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan tek veya cemaaten okunmalı.
Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli.
Hayattaki anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri kutlanmalı.
Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

1ha

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