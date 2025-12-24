Regaib Kandili Yarın İdrak Edilecek

Bu özel gece, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de barındıran Üç Aylar'ın habercisi olarak kabul ediliyor. Regaib, kelime anlamı itibarıyla "kendisine rağbet edilen şey" ve "bol, değerli bağış" anlamlarına gelirken, İslami literatürde "bol sevap, mükâfat ve faziletli amel" anlamında kullanılmaktadır.

Üç Aylar, dua ve yakarışların Allah’a sunulması, pişmanlık gözyaşlarıyla günahların temizlenmesi ve yapılan ibadetlerin sevabının katlanması açısından büyük bir fırsat sunuyor. Müslümanlar, bu mübarek gecelerde Kur'an-ı Kerim okumaları, istiğfar, dua ve zikir yapmaları konusunda teşvik ediliyor.

Ayrıca, Ramazan ayının 19 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayıp, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona ereceği de hatırlatılıyor. Bu vesileyle, tüm İslam âleminin Regaib Kandili’ni en içten dileklerimizle kutluyoruz.