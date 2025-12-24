Regaib Kandili Yarın İdrak Edilecek

İslam âlemi, rahmet ve bereket dolu 'üç ayların' ilk kandilini yarın, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece, Regaib Kandili olarak bilinen mübarek gece idrak edecek.

Regaib Kandili Yarın İdrak Edilecek

Bu özel gece, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de barındıran Üç Aylar'ın habercisi olarak kabul ediliyor. Regaib, kelime anlamı itibarıyla "kendisine rağbet edilen şey" ve "bol, değerli bağış" anlamlarına gelirken, İslami literatürde "bol sevap, mükâfat ve faziletli amel" anlamında kullanılmaktadır.

Üç Aylar, dua ve yakarışların Allah’a sunulması, pişmanlık gözyaşlarıyla günahların temizlenmesi ve yapılan ibadetlerin sevabının katlanması açısından büyük bir fırsat sunuyor. Müslümanlar, bu mübarek gecelerde Kur'an-ı Kerim okumaları, istiğfar, dua ve zikir yapmaları konusunda teşvik ediliyor.

Ayrıca, Ramazan ayının 19 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayıp, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona ereceği de hatırlatılıyor. Bu vesileyle, tüm İslam âleminin Regaib Kandili’ni en içten dileklerimizle kutluyoruz.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'tan Talas'a Gönül Köprüsü: Cengiz Aytmatov Anılıyor
Talas'tan Talas'a Gönül Köprüsü: Cengiz Aytmatov Anılıyor
KTO Başkanı Gülsoy'dan Erciyes Tartışmalarına Sert Tepki: 'Vizyonsuz Yaklaşım'
KTO Başkanı Gülsoy’dan Erciyes Tartışmalarına Sert Tepki: ‘Vizyonsuz Yaklaşım’
Melikgazi'de talep ve öneriler için yapay zeka asistanı tasarlanıyor
Melikgazi’de talep ve öneriler için yapay zeka asistanı tasarlanıyor
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat uyarısı: 'Asgari ücret bahane edilemez'
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat uyarısı: "Asgari ücret bahane edilemez”
Müdür Kabakcı, 'Gençlerimizin yanında ve hizmetindeyiz'
Müdür Kabakcı, “Gençlerimizin yanında ve hizmetindeyiz”
Kayserispor, 'Kötü ve Çirkin Tezahürat' cezasına abone
Kayserispor, ‘Kötü ve Çirkin Tezahürat’ cezasına abone
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!