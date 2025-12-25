Regaip Kandili bu gece idrak edilecek

Hicri takvim hesaplamasına göre üç aylara bugün ikinci kez girildi. Regaip Kandili ise bu gece idrak edilecek.

2025 yılı içerisinde ilki 1 Ocak’ta başlayarak idrak edilen mübarek üç aylara, Hicri ay hesaplamalarına göre 21 Aralık’ta ikinci kez girildi. Regaip Kandili ise bu gece idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?
Regaip Kandili, İslam âleminde manevi değeri yüksek mübarek gecelerden biri olarak kabul edilir. Hicri takvime göre Recep ayı içerisinde yer alan Regaip Gecesi, fazileti nedeniyle Müslümanlar tarafından büyük önem taşır. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) annesinin rahmine düştüğü gece olarak kabul edilen Regaip Kandili, ibadet, dua ve tövbe için önemli bir fırsat sunar.

