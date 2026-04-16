Rehberlik Öğretmeni Dinçaslan 'Çocuğun kimlerle iletişim kurduğu ve bunlardan nasıl etkilendiğini birebir gözlemlemeli'

Rehberlik Öğretmeni Aleyna Dinçaslan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları sonrasında açıklamalarda bulundu.

Okul ortamının çocuklar için önemine dikkat çeken Rehberlik Öğretmeni Aleyna Dinçaslan, “Yaşanan elim olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Son dönemde okullarımızda yaşanan olaylar, biz eğitimciler için bazı önemli noktaları yeniden değerlendirmemiz gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Okullar yalnızca akademik bilginin aktarıldığı yerler değil, çocuklarımızın kendilerini güvende hissettiği, geliştiği ve yaşam becerileri kazandığı en önemli sosyal alanlardır. Bu süreçte hem fiziksel güvenlik hem de psikolojik güvenlik kavramları daha da önem kazanmıştır. Öğrencilerin kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri, destek görebildikleri ve değerli hissettikleri bir okul ortamı oluşturmak artık bir tercih değil, zorunluluktur. Ayrıca teknoloji kullanımı, sosyal medya ve dijital oyunlar; çocukların davranışlarını ve sosyal ilişkilerini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle hem okul içinde hem de okul dışında öğrencilerin takip edilmesi, bilinçlendirilmesi ve ailelerle güçlü bir iş birliği kurulması büyük önem taşımaktadır. Bu noktada, görev yaptığım okulun eğitim anlayışı, öğrenci merkezli yaklaşımı, güçlü rehberlik hizmetleri ve güvenli okul iklimine verdiği önem dikkat çekmektedir. Bizler, öğrencilerimizin hem akademik hem de duygusal gelişimini desteklemeyi temel sorumluluk olarak görüyoruz” açıklamasını yaptı.

Ebeveynlerin bu konudaki sorumluluklarına değinen Dinçaslan; “Güvenli ve sağlıklı bir okul iklimi oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler birlikte hareket ettiğinde bu süreci çok daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde yönetebiliriz. Ebeveynlerimizin çok fazla dikkat etmesi gerekiyor; çünkü sosyal mecralar çok geniş çaplı ve içine çeken bir yer. Yani çocuğa sınır koymalılar ve bu sınırı desteklemeli iki ebeveyn de ortaklaşa bir şekilde. Çocuğun nerede takıldığı; yani hangi mecrada takıldığı, kimlerle iletişim kurduğu, hangi oyunları oynadığı ve bunlardan nasıl etkilendiğini birebir gözlemlemeli. Gerek duyulduğu takdirde okulla iletişime geçilmeli, gerek duyulduğu takdirde de dışarıdan bir uzman desteği mutlaka alınmalı. Davranış değişiklikleri, sözel değişiklikler veya çocukla olan iletişim burada çok fazla önem arz etmektedir diyebiliriz” ifadelerine yer verdi.