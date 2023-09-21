'Rehberlik ve danışmanlık' hizmetine öğrencilerden tam not

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, genç ve öğrenci dostu hizmetleri çerçevesinde Kayseri’ye ilk defa gelen ve üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattı. Şehre yeni gelenler başta olmak üzere tüm öğrenciler, rehberlik ve danışmanlık hizmetinden çok memnun kaldıklarını ifade ederek, Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi hizmetleri ile öğrenci olmanın şans olduğunu dile getirdi.

Genç ve öğrenci dostu hizmetleriyle Büyükşehir Belediyesi, kentin ve vatandaşların ihtiyaçları ve isteklerine yönelik adeta her hizmeti ayaklarına götürme anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Ulaşım A.Ş., Spor A.Ş., Kayseri Su ve Kanalizasyon idaresi (KASKİ), Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş.( KAYTUR), Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı birimleri ile Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Talas Kız Yurdu, Otogar ve Cumhuriyet Meydanı’nda üniversiteye yeni başlayan ve Kayseri’ye ilk defa gelen öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyor.

“ÖĞRENCİLER TARAFINDAN OLDUKÇA YOĞUN İLGİ GÖRÜYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Ayten Özsoy, Kayseri’ye yeni gelen öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini 2021 yılından beri yapmakta olduklarını, bu hizmetin öğrenciler tarafından oldukça yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Özsoy, 2022 ve 2023 yılında da bu yoğunluk sebebiyle danışmanlık hizmetine devam ettiklerini dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, ALO 153 ve Beyaz Masa birimlerimizle birlikte Kayserimize yeni gelen öğrencilerimize ve tüm öğrencilerimize rehberlik danışmanlık hizmetlerini 2021 yılından beri yapmaktayız. 2021 yılında başladığımızda öğrencilerimizden yoğun ilgi gördük. Bu hizmetlerin devam ettirilmesi konusunda da zaten geri dönüşler aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz ve başkanımızın talimatlarıyla öğrencilerimize yönelik hizmetlerle ilgili stantlarımızda KAYMEK ve ALO 153, Beyaz Masa personellerimiz ile öğrencilerimizi bilgilendirmekteyiz. Bu bilgiler, Büyükşehir Belediyemizin KAYMEK, KAYTUR ile SPOR A.Ş. birimlerinde ve şirketlerinde öğrencilerimize yapmış olduğumuz indirimler ile ilgili bilgilerden oluşuyor.”

“KAYSERİ’MİZE YENİ GELEN ÖĞRENCİLERİMİZE KAYSERİMİZİ TANITIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin genç dostu hizmetleri hakkında bilgi veren Özsoy, “Ayrıca Kayserimize yeni gelen öğrencilerimize kentimizi tanıtıyoruz. Bu konuda da rehberlik hizmetleri olarak verdiğimiz broşürlerimiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak, Kayseri’mize yeni gelen öğrencilerimize ulaşım uygulamaları hakkında “KBB Trafik” uygulamasını, Akıllı Şehir Kayseri uygulamasını anlatıyoruz. Akıllı Şehir Kayseri’de bütün her şey ile ilgili bilgiler verilmektedir. 2021 yılında yaptığımızda sadece Erciyes Üniversitesi’nde standımız vardı, Büyükşehir Belediyesi olarak şuanda, 2023 yılında öğrencilerimizin yoğun olduğu birçok noktada Otogarda, Erciyes Üniversitesi’nde, Kayseri Üniversitesi’nde, Talas Kız Öğrenci Yurdu karşısında ve meydanda stantlarımız bulunuyor” diye konuştu.

Peyzaj Mimarlığı öğrencisi olan Ömer Özdemir de rehberlik ve danışmanlık hizmetinden çok memnun kaldığını, verilen bilgilerin şehir içinde kendisine çok yardımcı olduğunu dile getirdi. Özdemir, “Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu rehberlik ve danışmanlık hizmetinden memnun kaldım. Bu hizmette bize verilen bilgiler ile neler yapabileceğimizi, hizmetler hakkında ne kadar daha geniş çaplı şeylere ulaşabileceğimizi öğrenmiş oldum. Genel olarak tüm hizmetlerden memnun kaldığımı söyleyebilirim” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN GENÇLERİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜ HİSSEDİYORUM”

Gamze Severgüley isimli öğrenci ise Cumhuriyet Meydanı’nda rehberlik ve danışmanlık hizmeti aldıklarını ve bu hizmetin şehir hakkında çok bilgilendirici olduğunu kaydetti.

Severgüley, ‘Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri düşündüğünü hissediyorum’ diyerek, “Çok bilgilendirici oldu. Zaten daha önce KAYMEK’ ten faydalanmıştım. Bir de KAYBİS üzerinden, uygulama üzerinden faydalanıyoruz ücretsiz bir şekilde. Sonra kütüphanelerde ücretsiz çay ve çorba ikramları var, bu da çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

“ÇAMAŞIRLARIN ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE YIKAYIP, TEKRAR BİZE GERİ VERDİKLERİNDEN BAHSETTİLER”

Belediyenin sunmuş olduğu hizmetlerden sürekli yararlandıklarını ifade eden öğrenci Eren Şahan da rehberlik ve danışmanlık hizmetinde Kayseri’nin bilinmedik yerlerini anlattıklarını ve belediyenin gençlere yardım etmesi gereken konular hakkında bilgi verdiklerini kaydederek, “Bilmediğim ne kadar çok şey varmış. Kayseri’nin gezilecek yerlerinden bahsettiler. Çamaşırları ücretsiz bir şekilde yıkayıp, tekrar bize geri verdiklerinden bahsettiler. Bisiklet konusunda yardımcı oldular, abonman kartın daha faydalı daha az maliyetli olduğundan bahsettiler. Gayet iyi, yeni gelen üniversite öğrencilerine yardımcı oluyorlar. Özellikle su konusunda ev tutan arkadaşlara yardım ediyorlar, yüzde 50 faydaları varmış. Yardımcı olduklarını düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİLERE ÇOK BÜYÜK DESTEK VERİYORLAR”

Azerbaycan’dan gelen ve Develi Sağlık Bilimler Fakültesi’nde okuyacak olan Kenan Rasolov ise ‘Gençler için en iyisi neyse onu yaptılar’ diyerek, belediyenin gençler için yaptığı hizmetlerden memnun kaldıklarını şöyle anlattı:

“Öğrencilere çok büyük destek veriyorlar, çok büyük indirimler falan var, en güzel de ulaşım araçları, o yönden çok iyiler. Hem yemek konusunda hem bütün işimizi kolaylaştıracak şeyler gösterdiler bize, bence çok iyi yani bütün talebeler için büyük bir şans bunlar. Çok memnunuz ve bana burada yardımcı olan bütün arkadaşlara çok teşekkürlerimi iletiyorum. Kendi arkadaşlarıma da Azerbaycan’dan gelen arkadaşlarıma da öneriyorum. İnşallah her şey, herkes için iyi olacak diye düşünüyorum. Bu anlamda tek söyleyeceğim şey, gençler için en iyisi neyse onu yaptılar hep, yani çok iyi süperler.”

18 Eylül itibariyle başlayan ve beş ayrı noktada verilen rehberlik ve danışmanlık hizmeti saat 09.00’dan 17.00’ye kadar devam ediyor.