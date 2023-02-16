Rehin aldığı eşini bırakan şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belli olmayan kişi tartıştığı eşini rehin aldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Polisin olay yerine gelmesi üzerine şüpheli, rehin aldığı eşini bıraktı. Bunalıma giren kişinin ikna çalışmaları sürüyor.