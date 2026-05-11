Rehin Fek Ücreti İadesinde Emsal Karar: Bankalar O Parayı Geri Ödeyecek!

Araç kredisi borcu bittiğinde bankaların tahsil ettiği "rehin fek ücreti" için Kayseri’de emsal bir karar çıktı. Tüketici Hakem Heyeti, haksız alınan ücretin iadesine hükmetti.

Kayseri’de yaşayan tüketici Yusuf Metin, araç kredisi borcunu kapattıktan sonra banka tarafından kendisinden tahsil edilen rehin fek ücretine itiraz etti. Konuyu Tüketici Hakem Heyeti’ne taşıyan Metin’in başvurusu haklı bulundu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu hukuki sürecin tüm detayları, teknoloji ve tüketici hakları odaklı yayın yapan Dijital Karakol tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Tüketici Hakem Heyeti’nin kararına göre; bankanın tahsil ettiği ücretin somut bir dayanağının olmadığı ve hangi hizmet karşılığında bu bedelin alındığının ispatlanamadığı vurgulandı. Bu karar, benzer durumda olan binlerce araç ve konut kredisi kullanıcısı için umut oldu.

“Tüketiciler Haklarını Aramaktan Çekinmemeli”

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankaların masraf adı altında yaptığı bu tür kesintilerin çoğunun hukuki temelden yoksun olduğunu belirtti. Şahin, tüketicilerin düşük tutarlı olsa dahi haksız kesintilere karşı e-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde haklarını araması gerektiğini ifade etti.

“Banka Tahsil Ettiği Ücretin Dayanağını Belgelemek Zorunda”

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanrıverdi ise hukuki sürece dair önemli bir ayrıntıya dikkat çekti: “Bir ücretin sözleşmede yazılı olması, o ücretin haklı olduğu anlamına gelmez. Banka, bu ücreti alırken hangi zorunlu operasyonel gideri karşıladığını veya hangi üçüncü kişiye ödeme yaptığını belgelemek zorundadır. Belgelenemeyen her kuruş iadeye tabidir.”

Emsal Karar Metni ve İade Dilekçesi

Yusuf Metin’in kazandığı bu davanın detayları, bankadan parayı geri almak için gereken stratejiler ve başvuru sürecinde kullanılacak formlar yayınlandı.

Uzmanlar, bu tür başvurularda dekont ve banka ile yapılan yazışmaların saklanmasının, sürecin hızlanması açısından kritik önemde olduğunu hatırlatıyor.

Uzmanlar, bu tür başvurularda dekont ve banka ile yapılan yazışmaların saklanmasının, sürecin hızlanması açısından kritik önemde olduğunu hatırlatıyor.



