Rekabet Kurulundan tavuk şirketlerine 3,7 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, piliç sektöründeki şirketlere 3 milyar 700 milyon lira idari para cezası kesti.

Rekabet Kurulu, sektöre yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 13 firma hakkında rekabet kurallarını ihlal ettiği yönünde karar alındı ve piliç sektöründeki şirketlere 3 milyar 700 milyon lira idari para cezası kesti.

Konu ile ilgili Banvit'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şirketimize 947 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Detaylar şirketimize ulaşmadı. Söz konusu cezanın yasal süresi içinde yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödenmesi değerlendirilecek” ifadelerinde bulundu.

