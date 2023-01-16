Rekor rakamı gören altın yeni haftaya düşüşle başladı

Yeni haftanın ilk gününde altın düşüşle başladı. İlerleyen günlerde altının tekrar yükseleceğinin sinyalini veren Sarraf İhsan Gülderdi, 'Yatırım tavsiyesi olmadan altının tekrardan yukarı yönlü hareket edebileceğini, buralarda sadece bir kar satışının geldiğini söylemek isterim' dedi. 

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  • 16.01.2023 16:48
  • Güncelleme: 16.01.2023 16:48
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Rekor rakamı gören altın yeni haftaya düşüşle başladı

Geçen hafta rekor rakamı gören altın yeni haftada düşüş gösterdi. Haftanın ilk iş günü itibariyle kar satışlarının geldiğini dile getiren Sarraf İhsan Gülderdi, “Bildiğiniz üzere altın geçen hafta TL cinsinden rekor kırmıştı. Has altın, 1185 liraya kadar çıkmıştı. Pazartesi itibariyle kar satışları geldi ve 1175 liraya kadar düştü. Çeyrek altın 1950 liradan 1940 liraya kadar düştü. Altın grafiğini yukarı yönlü çevirmiş pozisyonda ama dik bir şekilde hiçbir zaman çıkmaz. Mutlaka bir düzeltme hareketleri kar satışları gelir. Bu da onlardan bir tanesi. Yatırım tavsiyesi olmadan altının tekrardan yukarı yönlü hareket edebileceğini, buralarda sadece bir kar satışının geldiğini bir soluk aldığını söylemek isterim. ONS fiyatıyla alakalı bu düşüş” ifadelerini kullandı.
‘UZUN VADEDE ALTIN YİNE KAZANDIRACAKLAR LİSTESİNDE YER ALIYOR’
ONS fiyatının 19,10’a kadar bir gerileme olduğunu belirten Sarraf Gülderdi, “Bildiğiniz üzere ONS fiyatı 1920’ye kadar çıkmıştı. 19,10 kadar şu anda hafif bir düşüş meydana geldi. Zaten bu düşüşün en büyük etkisi ONS bölgesindeydi. Kapalı Çarşıda şu anda 20,80 seviyesinde euro işlem görürken 20,50 seviyesine düştü. 19,20 seviyesinden dolar işlem görürken de dolarda da hafif bir gerilemeyle şu anda 19 seviyesinde işlem görmekte. ONS fiyatlarının kısa vadede bu denli yukarı çıkmasının en büyük nedeni dünya üzerindeki resesyon beklentileri. Ekonomik krizler ve enflasyonun ekstra rekorlar kırması güvenli liman aramalarına neden oldu. Merkez bankası ve paralarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar güvenli liman olarak altını tercih ettiler ve altının yükselmesine neden oldular. Uzun vadede altın yine kazandıracaklar listesinde yer alıyor” şeklinde konuştu. 
GÜNCEL DÖVİZ ve ALTIN FİYATLARI
Has Altın: 1185 TL
Çeyrek Altın: 1940 TL
Dolar: 19 TL
Euro: 20,50 TL.

1ha

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