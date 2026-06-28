Rekor Yağışlarla Barajlar Doldu: Kıranardı'da Musluklar Kurudu

Altyapı yetersizliği ve belediyenin ihmali nedeniyle her yaz ayında aynı çileyi çeken mahalle halkı isyan ediyor: “Barajlar doldu, Kıranardı muslukları kurudu!”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Kayseri, son aylarda tarihi yağış rekorlarına imza attı. Kent genelinde barajlar dolup taşarken, topraktan adeta bereket fışkırdığı bir dönemde, su sorunu çeken, adeta kaderine terk edilmiş bir yer var: Kıranardı Mahallesi.

Yıllardır süregelen altyapı sorunları ve belediyenin bölgeyi görmezden gelen yatırım politikaları, Kıranardı sakinlerini 21. yüzyılda, su zengini bir kentte içme suyuna muhtaç bıraktı.

Her Yıl Aynı Senaryo, Aynı Tedirginlik

Kıranardı’nda yaz aylarının gelmesiyle birlikte musluklardan su yerine adeta dert akıyor. Mahalle sakinleri, havaların ısınmasıyla birlikte her yıl aynı kabusu yaşamaktan bitap düşmüş durumda. Gündüz saatlerinde kesilen, gece ise ancak bazen çok az akan sular nedeniyle evlerde en temel insani ihtiyaçlar bile karşılanamıyor.

Mahalle sakinleri, bu durumun geçici bir kuraklıktan değil, belediyenin kalıcı yatırımlar yapmamasından kaynaklandığını dile getiriyor. Her yaz olduğu gibi bu yaz da, su sıkıntısı yaşayan halk bir kaç hafta sonra havaların daha da ısınmasıyla geçmiş yıllardaki gibi tamamen susuz kalmaktan korkuyor.

“Göz Boyama Değil, Altyapı İstiyoruz!”

Konuyla ilgili gazetemize konuşan mahalle sakinleri, Melikgazi Belediyesi ve KASKİ’ye tepkili. İsmini vermek istemeyen bir mahalle sakini yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle özetledi: “Televizyonları açıyoruz, 'Kayseri’de son 66 yılın yağış rekoru kırıldı' diyorlar. Sokağa çıkıyoruz, her yer su. Ama eve geliyoruz, muslukta bir damla içme suyu yok! Belediyemiz bölgeyi konut yatırımına, villa yatırımına açarken su yatırımı hiç aklına gelmiyor. Son yıllarda neredeyse %50 yatırım alan mahalle gelişiyor. Halk arsa alıp villa yaptırıyor milyon dolara varan bedel ödüyor ama içme suyu yok. Her yaz aynı korkuyla yaşamaktan bıktık.”

Mahalleli Soruyor: “Kıranardı Üvey Evlat Mı?”

Kıranardı halkı, her seçim dönemi verilen sözlerin tutulmamasından şikayetçi. Yağışların bu kadar bol olduğu bir dönemde dahi içme suyu sıkıntısı yaşanması, gözleri doğrudan belediyenin vizyonuna ve yatırım planlarına çeviriyor. Mahalleli yetkililere şu hayati soruları yöneltiyor:

Kayseri genelinde su kaynakları bu denli artmışken, Kıranardı neden bu zenginlikten mahrum bırakılıyor?

Her yıl kronikleşen bu su krizine karşı neden kalıcı, köklü bir depo ve hat yenileme çalışması yapılmıyor?

Kıranardı sakinlerinin sesini duymak için ne bekleniyor?

Halk Çözüm Bekliyor

Kıranardı Mahallesi sakinleri, belediyenin bir an önce modern bir altyapı çalışması başlatmasını talep ediyor. Rekor yağışların yaşandığı şu günlerde, Kayseri’nin yanı başındaki bu susuzluk feryadına yetkililerin ne zaman kulak vereceği ise merak ediliyor.