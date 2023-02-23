Rektör Aktekin'den, Emekli olan NEVÜ çalışanına teşekkür

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmetli görevini yürütürken emekliliğe ayrılan Mehmet Piyaslı’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Mehmet Piyaslı’ya bundan sonraki hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluk dileyen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Bizler üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelimizin yanı sıra, öğrencilerimizle birlikte büyük bir aileyiz ve bu ailemiz üniversitemizle birlikte hızla büyümeye devam ediyor. Üniversitemizin bu gelişiminin her safhasında sizlerin ve aramızda bulunmayan bütün herkesin de büyük katkı ve emekleri bulunmakta. Şahsım ve üniversitem adına bugüne kadar vermiş olduğunuz hizmetlerinizden ötürü sizlere bir kez daha teşekkür ederken, emekliliğinizle birlikte bundan sonraki yaşamınızda ailenizle ve sevdiklerinizle nice sağlıklı, huzurlu ve güzel bir ömür geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Rektör Aktekin daha sonra emekliliğe ayrılan Mehmet Piyaslı’ya plaket takdiminde bulundu.