Rektör Altun: 'Sürdürülebilir üniversite ekosistemi oluşturacağız'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı ve görsel basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Rektör Altun, göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirilen etkinlikler ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler verdi.

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  • 09.01.2023 14:17
  • Güncelleme: 09.01.2023 14:53
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Rektör Altun: 'Sürdürülebilir üniversite ekosistemi oluşturacağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı ve görsel basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Rektör Altun, göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirilen etkinlikler ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler verdi.

Düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ile yazılı ve görsel basının temsilcileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Etkinlikte konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, ev sahipliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise konuşmasında basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Konuşmasında üniversitenin başarı sıralamalarındaki yerini açıklayan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirilen etkinlikler ve imzalanan iş birliği protokolleri hakkında bilgiler verdi.

Eğitim -öğretim faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Rektör Altun, “Öğrencilerin akademik, sosyal, kişisel ve kültürel gelişmelerini desteklemek, amacıyla Öğrenci Dekanlığı, araştırma faaliyetlerinin koordinasyonu sağlamak ve kurumsal Ar-Ge yetkinliğini artırmaya yönelik ise üniversitemize Araştırma Dekanlığı kurulmasını sağladık” dedi.

ERÜ’nün projeleri hakkında da katılımcılara bilgiler veren Rektör Altun, kamu kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak, sürdürülebilir bir üniversite ekosistemi oluşturacaklarını söyledi.

Yenilikçi çözümler üreten alt yapılar oluşturacaklarına dikkat çeken Rektör Altun, “Uluslararasılaşma alanındaki faaliyetleri sürekli iyileştirerek üniversitemizin görünürlüğünü arttırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, tüm basın çalışanları adına Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’a çiçek takdim etti.

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İHA

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