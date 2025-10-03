  • Haberler
Rektör Altun, yol haritasının yükseköğretimin geleceğini şekillendiren güçlü bir vizyon belgesi olduğuna dikkat çekerek, Erciyes Üniversitesi'nin de bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Rektör Altun: '2030 vizyonunu somut adımlarla hayata geçirme konusunda kararlıyız' dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 2030 Yol Haritası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Rektör Altun: “YÖK tarafından ortaya konan 2030 Yol Haritası, yükseköğretimimizin geleceğini şekillendiren güçlü bir vizyon belgesi. Üniversitemiz de bu yol haritasında belirlenen hedefler doğrultusunda, kurumsal kapasitesini güçlendirmeye, araştırma ve yenilikçilikte öncü olmaya ve uluslararası görünürlüğünü artırmaya devam edecektir. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarımızı daha da ileriye taşıyarak, 2030 vizyonunu somut adımlarla hayata geçirme konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

