Rektör Altun, “800 yataklı yeni hastane projesini hayata geçiriyoruz”

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kazandırılacak 800 yataklı yeni hastane projesinin ihale sürecinin ardından yapım aşamasına başlanması bekleniyor. Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kazandırılacak 800 yataklı yeni hastane projesi hayata geçirmeye başladıkları belirtti. Rektör Altun, yeni hastane projesinin sürdürülebilir ve çevre dostu olduğunu da vurgulayarak, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kazandırılacak kendi enerjisini üreten, yağmur suyunu geri kazanan, sismik izolatörlü, yüksek güvenlikli, sürdürülebilir ve çevre dostu 800 yataklı yeni hastane projesini hayata geçiriyoruz. 2026 Yılı Yatırım Programı’na alınan 800 yataklı yeni hastane projemizle; sağlıkta güçlü altyapımızı daha da ileriye taşıyoruz. 2026 yılı içerisinde ihale süreci tamamlanacak, ardından yapım aşamasına geçilecektir. Üniversitemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.