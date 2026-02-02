  • Haberler
  • Gündem
  • Rektör Altun, '800 yataklı yeni hastane projesini hayata geçiriyoruz'

Rektör Altun, '800 yataklı yeni hastane projesini hayata geçiriyoruz'

Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kazandırılacak 800 yataklı yeni hastane projesi hayata geçirmeye başladıkları belirterek, 'Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kazandırılacak 800 yataklı yeni hastane projesini hayata geçiriyoruz. 2026 Yılı Yatırım Programı'na alınan 800 yataklı yeni hastane projemizle sağlıkta güçlü altyapımızı daha da ileriye taşıyoruz' dedi.

Rektör Altun, '800 yataklı yeni hastane projesini hayata geçiriyoruz'

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kazandırılacak 800 yataklı yeni hastane projesinin ihale sürecinin ardından yapım aşamasına başlanması bekleniyor. Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kazandırılacak 800 yataklı yeni hastane projesi hayata geçirmeye başladıkları belirtti. Rektör Altun, yeni hastane projesinin sürdürülebilir ve çevre dostu olduğunu da vurgulayarak, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kazandırılacak kendi enerjisini üreten, yağmur suyunu geri kazanan, sismik izolatörlü, yüksek güvenlikli, sürdürülebilir ve çevre dostu 800 yataklı yeni hastane projesini hayata geçiriyoruz. 2026 Yılı Yatırım Programı’na alınan 800 yataklı yeni hastane projemizle; sağlıkta güçlü altyapımızı daha da ileriye taşıyoruz.  2026 yılı içerisinde ihale süreci tamamlanacak, ardından yapım aşamasına geçilecektir. Üniversitemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sosyal Medya Dolandırıcılığı suçundan yargılanan şahsa 4 yıl hapis
Sosyal Medya Dolandırıcılığı suçundan yargılanan şahsa 4 yıl hapis
Melikgazi zabıtası Ramazan Ayı öncesi denetimlerini artırdı
Melikgazi zabıtası Ramazan Ayı öncesi denetimlerini artırdı
Uygun fiyatlı 0,10 gramlık 'altıncık' güvenli değil!
Uygun fiyatlı 0,10 gramlık 'altıncık' güvenli değil!
YRP'li Ekinci, 'Toplu iş sözleşmesinde açıklanan rakamla işçinin eline geçen maaş aynı değil'
YRP’li Ekinci, “Toplu iş sözleşmesinde açıklanan rakamla işçinin eline geçen maaş aynı değil”
Rektör Altun, '800 yataklı yeni hastane projesini hayata geçiriyoruz'
Rektör Altun, “800 yataklı yeni hastane projesini hayata geçiriyoruz”
Polis, kötülük odaklarına göz açtırmıyor: 8 Gözaltı
Polis, kötülük odaklarına göz açtırmıyor: 8 Gözaltı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!