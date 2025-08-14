Rektör Altun, Anadolu Buluşmaları'nda 'Ailenin Geleceği' sempozyumunda konuştu

  • Haberler
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Anadolu Federasyonu'nun Kızılcahamam'da düzenlediği 19. Anadolu Buluşmaları'na katılarak 'Aile ve Gelecek' temalı toplantıya katkı sundu.

Gençlik faaliyetlerine dair üniversitede yürütülen çalışmaları paylaşan Altun, şehir protokolünün bu süreçteki desteğini özellikle vurguladı.

Konuşmasında dijitalleşmenin hayatı kolaylaştırdığı kadar zorlaştırdığı yönlerine de dikkat çeken Altun, zaman kazanımı sağlansa da aile bireyleri arasındaki bağların zayıfladığını belirtti. Bu durumun dijitalleşmenin olumsuz bir yansıması olduğunu ifade eden Altun, “Ailenin geleceğini konuşmak, tam da bu dönemde hayati bir önem taşıyor” dedi.

Anadolu Federasyonu’nun üniversitelerle iş birliği içinde böyle anlamlı bir konuda çalışma yürütmesini takdirle karşıladığını belirten Altun, federasyon yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

 

